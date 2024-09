QUE HORAS COMEÇA Família é Tudo e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 19/09.

Programação de Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, na Globo

A programação de quinta-feira, 19 de setembro de 2024, promete uma mistura de informação, entretenimento e nostalgia para o público da Globo. Começando ainda de madrugada com noticiários e seguindo até altas horas com música, novelas e comédia, o dia promete agradar a todas as faixas de público.

**Manhã**

– **04:00 – Hora Um:** A primeira fonte de informação do dia, trazendo os principais acontecimentos da madrugada e as notícias que vão marcar as próximas horas.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** Notícias regionais para começar o dia bem informado sobre tudo o que acontece nas cidades brasileiras.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** As notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com análises e reportagens especiais.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:** Patrícia Poeta recebe convidados para um bate-papo sobre os mais variados temas, além de apresentar pautas sobre comportamento e atualidades.

– **10:40 – Mais Você:** Ana Maria Braga traz suas receitas, dicas de vida saudável e histórias inspiradoras para tornar a manhã mais leve e descontraída.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** Notícias locais atualizadas ao vivo, destacando os principais acontecimentos do período da manhã.

**Tarde**

– **13:00 – Horário Político 2024:** Intervalo obrigatório para a exibição do horário eleitoral gratuito.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação):** Retomada da programação local, com mais informações sobre o que acontece na região.

– **13:20 – Globo Esporte:** Notícias esportivas com destaque para os campeonatos de futebol, além de outras modalidades esportivas.

– **13:45 – Jornal Hoje:** Resumo das principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens e análises.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla:** A novela “Cabocla” está de volta em uma edição especial, relembrando os dramas e romances da história ambientada no interior do Brasil.

– **15:20 – Sessão da Tarde – *O Que de Verdade Importa*:** Um filme inspirador para a tarde, oferecendo uma mensagem positiva e emocionante.

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – *Alma Gêmea*:** Mais um capítulo da história de amor e reencarnação que marcou a teledramaturgia brasileira.

– **18:25 – No Rancho Fundo:** Série que traz um pouco da vida no campo, com personagens carismáticos e histórias leves.

**Noite**

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição:** As principais notícias do dia na sua região, atualizando sobre acontecimentos locais.

– **19:40 – Família é Tudo:** Série sobre os desafios e alegrias da vida em família, com humor e situações do cotidiano.

– **20:30 – Horário Político 2024:** Segunda exibição do dia do horário eleitoral gratuito, com propostas e promessas dos candidatos.

– **20:40 – Jornal Nacional:** As notícias mais relevantes do dia, no principal telejornal do país.

– **21:30 – Mania de Você:** Novela das 9, trazendo romances, intrigas e muita emoção para a noite.

– **22:40 – Estrela da Casa:** Reality show que acompanha a rotina de famosos, com provas, desafios e muita interação com o público.

– **23:45 – Rock in Rio 2024:** Cobertura especial do maior festival de música do mundo, com os melhores shows do dia e bastidores exclusivos.

**Madrugada**

– **01:25 – Jornal da Globo:** Notícias da noite, com análises detalhadas dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

– **02:05 – Família é Tudo:** Reexibição da série para quem perdeu o episódio do início da noite.

– **02:50 – Comédia Na Madruga I:** Momento de rir com stand-ups e esquetes de humor.

– **03:25 – Comédia Na Madruga II:** Continuação do bloco de comédia, trazendo mais alegria e leveza para encerrar a programação do dia.

Com uma programação recheada de entretenimento, notícias e momentos marcantes, a Globo mantém sua tradição de oferecer conteúdo variado para todas as idades e gostos.