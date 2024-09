QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Estrela da Casa?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 17/09.

Terça-feira, 17/09/2024

Confira a programação completa da TV Globo para esta terça-feira, 17 de setembro de 2024, com uma variedade de programas, novelas, filmes e jornalismo para todos os gostos.

**Manhã**

– **04:00 – Hora Um:** As principais notícias do Brasil e do mundo para começar o dia bem informado.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** Notícias locais e tudo o que você precisa saber para começar a manhã.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** Notícias nacionais e internacionais, economia e esportes com a credibilidade do jornalismo da Globo.

– **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta:** Bate-papo, entrevistas, música e temas relevantes para o dia a dia.

– **10:40 – Mais Você:** Ana Maria Braga traz receitas, dicas e um bate-papo descontraído.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** Informação local com os principais acontecimentos da região.

**Tarde**

– **13:00 – Horário Político 2024:** Informações e debates sobre as eleições de 2024.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição:** Continuação das notícias locais com cobertura completa.

– **13:20 – Globo Esporte:** As principais notícias do mundo esportivo, com destaque para o futebol.

– **13:45 – Jornal Hoje:** Um resumo do que acontece no Brasil e no mundo com análises e reportagens especiais.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla:** Reexibição da novela que conquistou o público, com a história de amor e conflitos no interior do Brasil.

– **15:20 – Sessão da Tarde – “O Túnel”:** Filme norueguês de 2019, com muito suspense e drama, sobre um grupo de pessoas que luta para sobreviver a um incêndio em um túnel na noite de Natal.

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea:** Reexibição da novela que marcou época com uma história de amor que supera a vida e a morte.

– **18:25 – No Rancho Fundo:** Série de comédia que traz o cotidiano e os conflitos de uma família que mora em uma fazenda.

**Noite**

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição:** Notícias locais da noite, trazendo tudo o que aconteceu na região ao longo do dia.

– **19:40 – Família é Tudo:** Uma série que mistura drama e humor, abordando os desafios e alegrias da vida em família.

– **20:30 – Horário Político 2024:** Mais um espaço dedicado às informações e debates das eleições 2024.

– **20:40 – Jornal Nacional:** As principais notícias do dia no Brasil e no mundo, com reportagens exclusivas e análises aprofundadas.

– **21:30 – Mania de Você:** Novela das nove que traz um enredo envolvente, cheio de emoções e reviravoltas.

– **22:40 – Estrela da Casa:** Reality show de grande sucesso, com participantes disputando o título de estrela da casa em diversas provas e desafios.

– **23:50 – Aumenta Que É Rock:** Programa musical dedicado ao universo do rock, com apresentações ao vivo, entrevistas e clipes.

**Madrugada**

– **00:30 – Jornal da Globo:** Resumo das notícias do dia e uma análise dos principais acontecimentos.

– **01:20 – Conversa com Bial:** Pedro Bial entrevista personalidades, artistas e pessoas interessantes, abordando temas atuais e reflexivos.

– **02:00 – Família é Tudo:** Reprise da série sobre os dilemas e a vida cotidiana de uma família.

– **02:45 – Comédia Na Madruga I:** Programa de humor para fechar a noite com boas risadas.

– **03:25 – Comédia Na Madruga II:** Continuação do bloco de humor, trazendo esquetes e comediantes para alegrar a madrugada.

Aproveite esta terça-feira com uma programação variada para todos os gostos!