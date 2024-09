QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 16/09.

Segunda-feira, 16/09/2024

Programação de Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024 na TV Globo

A TV Globo preparou uma programação diversificada para esta segunda-feira, 16 de setembro de 2024, com uma variedade de conteúdos que vão do jornalismo ao entretenimento, passando por novelas, filmes e programas de entrevistas. Confira abaixo os destaques do dia e se programe para não perder nada!

**04:00 – Hora Um**

A manhã começa com o *Hora Um*, que traz as primeiras notícias do dia para quem acorda cedo. O programa apresenta os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, informações de trânsito e previsão do tempo.

**06:00 – Bom Dia Praça*

A partir das 6h, o *Bom Dia Praça* oferece uma cobertura jornalística local com as principais notícias e acontecimentos da sua região, informando sobre o que é relevante para os moradores.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Logo em seguida, o *Bom Dia Brasil* traz uma visão abrangente das notícias nacionais e internacionais, com comentários e análises dos principais fatos que estão movimentando o país e o mundo.

**09:30 – Encontro com Patrícia Poeta**

No *Encontro com Patrícia Poeta*, assuntos variados são discutidos em um clima descontraído e dinâmico, com a participação de convidados especiais, música, entretenimento e debates sobre temas da atualidade.

**10:40 – Mais Você**

Ana Maria Braga chega com o *Mais Você*, trazendo receitas deliciosas, dicas de culinária, entrevistas e reportagens que inspiram o seu dia a dia, além de histórias emocionantes e quadros divertidos.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O *Praça TV – 1ª Edição* é a edição regional do telejornal que cobre as principais notícias locais, com reportagens ao vivo, informações de trânsito, segurança pública, cultura e muito mais.

**13:00 – Horário Político 2024**

A programação dá espaço para o *Horário Político 2024*, com exibição obrigatória das campanhas dos candidatos nas próximas eleições.

**13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação)**

Logo após o horário político, o *Praça TV – 1ª Edição* retorna para completar a cobertura das notícias locais.

**13:20 – Globo Esporte**

O *Globo Esporte* traz todas as informações sobre o mundo do esporte, com destaque para os campeonatos de futebol, entrevistas com atletas, análises de jogos e os principais eventos esportivos nacionais e internacionais.

**13:45 – Jornal Hoje**

O *Jornal Hoje* apresenta um resumo das notícias mais importantes da manhã e do início da tarde, com reportagens especiais, entrevistas, análises e informações ao vivo de todo o Brasil.

**14:45 – Edição Especial – “Cabocla”**

À tarde, o público relembra a clássica novela *Cabocla*, que volta em uma edição especial para mostrar as histórias de amor, conflitos e desafios vividos no interior do Brasil.

**15:20 – Sessão da Tarde – “Max: O Cão Herói”**

A *Sessão da Tarde* apresenta o filme “Max: O Cão Herói” (2015), uma emocionante aventura para toda a família. O filme conta a história de Max, um cão treinado para operações militares que, após a morte de seu dono, forma um forte laço com o irmão do soldado, e juntos eles tentam desvendar as circunstâncias da tragédia.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – “Alma Gêmea”**

No *Vale a Pena Ver de Novo*, os telespectadores podem reviver a emocionante história de amor e reencarnação da novela “Alma Gêmea”. Uma oportunidade para matar a saudade dos personagens que marcaram época na televisão brasileira.

**18:25 – No Rancho Fundo**

Comédia e drama se misturam em *No Rancho Fundo*, uma série que explora as dinâmicas e desafios da vida rural, trazendo humor, romance e muita aventura.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

A segunda edição do *Praça TV* traz as últimas notícias do dia na sua região, com informações atualizadas sobre o trânsito, previsão do tempo e os principais acontecimentos locais.

**19:40 – Família é Tudo**

A comédia *Família é Tudo* chega para divertir a audiência com situações cotidianas hilárias e personagens carismáticos que conquistam o público com suas histórias engraçadas e emocionantes.

**20:30 – Horário Político 2024**

Mais uma exibição do *Horário Político 2024* para a apresentação das campanhas eleitorais dos candidatos.

**20:40 – Jornal Nacional**

O *Jornal Nacional* traz uma cobertura completa dos principais fatos do Brasil e do mundo, com reportagens exclusivas, análises e informações ao vivo.

**21:30 – Mania de Você**

A novela das nove, *Mania de Você*, segue surpreendendo com seus enredos envolventes, trazendo reviravoltas, romances e mistérios que prendem a atenção do público.

**22:40 – Estrela da Casa**

No reality *Estrela da Casa*, os participantes enfrentam desafios diários para se destacar e conquistar prêmios, garantindo muita emoção e surpresas ao longo da noite.

**23:25 – Tela Quente – “Legado Explosivo”**

Na *Tela Quente*, o thriller de ação “Legado Explosivo” (2020) promete muita adrenalina. Estrelado por Liam Neeson, o filme conta a história de um ladrão que deseja se entregar e recomeçar sua vida, mas acaba sendo alvo de uma caçada implacável.

**01:10 – Jornal da Globo**

O *Jornal da Globo* traz um resumo dos principais acontecimentos do dia, com reportagens investigativas, análises e comentários sobre política, economia e cultura.

**02:00 – Conversa com Bial**

No *Conversa com Bial*, Pedro Bial recebe convidados especiais para entrevistas aprofundadas e debates sobre temas variados, sempre com muito carisma e inteligência.

**02:40 – Família é Tudo (reprise)**

A reprise de *Família é Tudo* para aqueles que perderam o episódio anterior ou desejam rever os melhores momentos da comédia.

**03:25 – Comédia na Madruga I**

Para fechar a madrugada, a *Comédia na Madruga I* traz momentos engraçados com séries e programas humorísticos que garantem risadas até o amanhecer.

