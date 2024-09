confira filmes e jogos para aproveitar a data

Sexta-feira 13. Reprodução

Nesta Sexta-feira 13, o Jornal da Paraíba reuniu uma lista com quatro filmes e jogos para maratonar e platinar nesta data. O número quatro foi escolhido pois, no Japão, esse número é considerado desfavorável porque é pronunciado da mesma maneira que o ideograma “morte” (shi).

Filmes para maratonar nesta Sexta-feira 13

Sexta-feira 13 (1980)

Impossível não começar uma lista de filmes sem esse clássico dos anos 80. Apesar de já ser uma franquia clássica de filmes com 10 produções e um crossover com Freddy Krueger. Sexta-feira 13 abre essa matéria não só pelo nome icônico, mas por iniciar seu próprio subgênero: o slasher. Confira a sinopse abaixo:

O acampamento Crystal Lake está fechado há mais de 20 anos. O novo proprietário do acampamento e sete jovens conselheiros estão preparando a propriedade para reabertura, apesar dos avisos de uma “maldição” por parte dos residentes locais.

O Exorcista (1973)

Um clássico do terror sobrenatural para assistir na Sexta-feira 13, “O Exorcista” marcou o cinema. Mais do que isso, “O Exorcista” foi laureado com dois Oscars e outras 16 vitórias em premiações do cinema e conta com 21 indicações para prêmios no total. Confira a sinopse de “O Exorcista” abaixo:

Quando uma adolescente é possuída por uma entidade misteriosa, sua mãe busca a ajuda de um padre, que também é um psiquiatra, para salvar sua filha.

A Hora do Pesadelo (1984)

Dirigido e escrito por Wes Craven, “A Hora do Pesadelo” é uma boa opção para maratonar nesta Sexta-feira 13. Assim como “Sexta-feira 13”, “A Hora do Pesadelo” também virou uma franquia de filmes e um crossover onde o próprio Freddy Krueger enfrenta Jason, vilão de “Sexta-feira 13”. Confira a sinopse abaixo:

Várias pessoas são perseguidas por um assassino em série que mata suas vítimas durante seus sonhos. Enquanto os sobreviventes tentam encontrar a razão pela qual foram escolhidos, o assassino não desperdiçará qualquer oportunidade de matá-los.

Pânico (1996)

Também dirigido por Wes Craven, “Pânico” chegou aos cinemas no ano de 1996 e se vendeu como um filme que homenageia o gênero do terror, analisando e brincando com as regras e estereótipos que permeiam produções do gênero.

Assim como os outros filmes citados nesta lista, “Pânico” é uma ótima opção para curtir nesta Sexta-feira 13. Além disso, os filmes da franquia “Pânico” são lançados até hoje e contam com estrelas no elenco como a atriz Jenna Ortega, que participou de “X” (2022), outro filme de terror. Confira a sinopse de “Pânico” abaixo:

Um ano após o assassinato de sua mãe, uma adolescente é aterrorizada por um novo assassino que a escolheu como alvo e usa filmes de terror como parte de seu jogo mortal.

Menções honrosas

Para um gênero tão popular como o terror, só quatro filmes não são o bastante, por isso, como menção honrosa, vamos lembrar que há mais filmes desse gênero que merecem ser maratonados nesta Sexta-feira 13:

Evil Dead Rising (1981)

O Iluminado (1980)

Todo Mundo em Pânico (2000)

Premonição (2000)

Alien: O 8° Passageiro (1979)

Terrifier (2016)

Halloween: A Noite do Terror (1978)

Imaculada (2024)

Pearl (2022)

O Exorcismo de Emily Rose (2005)

A Bruxa de Blair (1999)

Carrie, A Estranha (1976)

O Bebê de Rosemary (1968)

Jogos para platinar nesta Sexta-feira 13

Para os que preferem os consoles e plataformas digitais, o Jornal da Paraíba selecionou mais quatro jogos do gênero que, mais do que jogados, merecem ser platinados.

Silent Hill (1999 – 2024)

Desenvolvido pela Konami e a Kojima Productions, “Silent Hill” é um jogo terror de sobrevivência onde acompanhamos James que, após receber uma carta de sua falecida esposa, volta para a cidade Silent Hill, onde compartilharam muitas lembranças,na esperança de vê-la mais uma vez.

Em 2024, “Silent Hill” ganha um remake intitulado “Silent Hill 2″ onde os jogadores podem reviver toda a experiência do primeiro jogo com todos os recursos que a última geração pode oferecer. “Silent Hill” está disponível para consoles PlayStation e computadores.

Five Nights at Freddy’s (2014 – 2024)

Simplesmente uma febre tanto no mundo dos jogos quanto na literatura e cinema. O primeiro jogo de “Five Nights at Freddy’s” em 2014, desenvolvido e distribuído por seu criador, Scott Cawthon, de forma independente, conquistando fãs ao redor do mundo.

A franquia de “Five Nights at Freddy’s” conta com cinco jogos que podem ser jogados em diversas plataformas como celulares, tablets, consoles e computadores.

Fatal Frame (2001 – 2021)

Publicada pela Koei primeiramente em 2001, é uma franquia de jogos focada em terror de aventura e que pode ser jogado tanto em consoles quanto em computadores. Em seu jogo mais recente, “PROJECT ZERO: Maiden of Black Water”, os jogadores exploram o sinistro Mt. Hikami, local onde ocorreram muitas mortes, e os segredos que o mesmo esconde com diferentes protagonistas usando a Câmera Obscura, uma câmara especial que repele os fantasmas sedentos de vingança e impede os seus poderes.

Os jogos da franquia “Fatal Frame” podem ser jogados em consoles e computadores.

Resident Evil (1996 – 2023)

Com mais de 30 jogos publicados, “Resident Evil” (que é chamado de Biohazard, no Japão) é uma das franquias mais populares quando o assunto é terror de sobrevivência. Com o passar dos anos, os jogadores puderam assumir o controle de personagens como Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Chris e Claire Redfield e Ethan Winters.

O último jogo da franquia “Resident Evil” foi publicado em março de 2023, um remake do já aclamado “Resident Evil 4”, onde os jogadores assumem o controle de Leon S. Kennedy na missão de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham, de uma vila europeia isolada, onde há algo terrivelmente errado com os habitantes. Os jogos da franquia “Resident Evil” estão disponíveis para computadores, consoles e demais plataformas.

Menções honrosas

Assim como nos filmes, no mundo dos games. o gênero de terror continua sendo popular demais para destacarmos só quatro obras. Com isso, como menção honrosa, vamos lembrar que há mais jogos desse gênero que merecem ser conferidos nesta Sexta-feira 13: