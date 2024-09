ASSISTIR AO VIVO Sudão do Sul x África do Sul Eliminatórias da Copa Africana de Nações HOJE (10/09)

Por MRNews



As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Sudão do Sul x África do Sul Eliminatórias da Copa Africana de Nações que acontece HOJE (10/09) às 17 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida africana de Nações.

Prévia do Jogo: Sudão do Sul x África do Sul

**Qualificações para a Copa Africana de Nações | Fase de Grupos**

*Data:* 10 de setembro de 2024

*Horário:* 11h (Brasília)

*Estádio:* Estádio Juba

**Visão Geral:**

Sudão do Sul x África do Sul se enfrentarão no Estádio Juba em uma partida crucial para o Grupo K das qualificações para a Copa Africana de Nações. Ambos os times não conseguiram vencer na rodada de abertura e buscam recuperação.

**Prévia da Equipe do Sudão do Sul:**

O Sudão do Sul começou a campanha de qualificações com uma derrota apertada por 1-0 para o Congo, resultado que prolonga sua série sem vitórias para cinco jogos desde o início do ano. O time teve dificuldades ofensivas e defensivas, marcando apenas seis gols e sofrendo 30 em seus últimos 12 jogos.

**Prévia da Equipe da África do Sul:**

A África do Sul conseguiu um empate dramático contra o Uganda, com um gol no final do jogo. Apesar das expectativas de terminar no topo do grupo, o desempenho inicial foi abaixo do esperado. A equipe, no entanto, manteve uma invencibilidade de nove jogos em todas as competições desde a semifinal da AFCON em fevereiro.

**Notícias das Equipes:**

– *Sudão do Sul:* Joseph Dhata é uma grande dúvida devido a uma lesão. Atendele Mawa pode ser o substituto, caso Dhata não esteja disponível.

– *África do Sul:* Lyle Foster, que marcou em jogos consecutivos, é uma peça chave. Thalente Mbatha também teve um desempenho destacado no último jogo e deve ser titular novamente. Veli Mothwa, que substituiu Ronwen Williams, deve manter a posição no gol.

**Escalações Previstas:**

– *Sudão do Sul:* Mawith; Thomas, Maker, Taban; Loki, Gadafi, Chol, Jawa; Mawa, Okello, Yuel

– *África do Sul:* Mothwa; Mudau, Ngezana, Dortley, Modiba; Sithole, Mokoena; Mokwana, Zwane, Appollis; Foster

Previsão:

*Sudão do Sul 0-2 África do Sul*

Dada a forma recente e os desafios enfrentados pelo Sudão do Sul, a África do Sul é amplamente favorita para conquistar uma vitória convincente.

