Que horas começa Paralimpíadas e Supercine?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 07/09.

Programação da TV Globo para Sábado, 7 de Setembro de 2024

Confira a programação completa da TV Globo São Paulo para este sábado, 7 de setembro. A grade inclui uma variedade de programas jornalísticos, esportivos, entretenimento, novelas e filmes, garantindo uma programação diversificada para todos os públicos.

**Manhã**

– **04:15 – Corujão I – Bom Comportamento**: Um filme para começar a madrugada com muita ação e emoção.

– **06:00 – Globo Repórter**: Programa jornalístico que traz grandes reportagens e histórias inspiradoras de todo o Brasil.

– **06:50 – É de Casa**: Revista eletrônica com dicas de culinária, decoração, saúde e comportamento para começar o fim de semana com o pé direito.

**Tarde**

– **11:45 – Jornal local**: Noticiário local com os principais acontecimentos de São Paulo.

– **13:00 – Horário Político**: Espaço destinado à propaganda eleitoral.

– **13:10 – SP1**: Continuação do noticiário local.

– **13:20 – Globo Esporte**: Notícias esportivas e destaques do mundo do futebol e outros esportes.

– **13:40 – Jornal Hoje**: Noticiário com cobertura nacional e internacional dos fatos mais importantes do dia.

– **14:20 – Edição Especial – Cabocla**: Reexibição de capítulos especiais da novela “Cabocla”.

– **14:40 – Paralimpíada de Paris 2024**: Transmissão ao vivo dos Jogos Paralímpicos, com a participação dos atletas brasileiros.

**Noite**

– **16:45 – Caldeirão Com Mion**: Programa de variedades apresentado por Marcos Mion, com atrações musicais, entrevistas e quadros divertidos.

– **18:40 – No Rancho Fundo**: Especial musical que celebra a música sertaneja.

– **19:25 – Jornal local**: Noticiário local da noite com os principais acontecimentos de São Paulo.

– **19:45 – Família é Tudo**: Novela que acompanha as histórias e desafios de uma família contemporânea.

– **20:30 – Horário Político 2024**: Continuação do espaço destinado à propaganda eleitoral.

– **20:40 – Jornal Nacional**: Principal telejornal da emissora, com cobertura dos acontecimentos nacionais e internacionais.

– **21:30 – Renascer**: Novela das nove, remake de grande sucesso da teledramaturgia brasileira.

– **22:35 – Estrela da Casa**: Reality show onde celebridades competem em diversos desafios.

– **23:15 – Altas Horas**: Programa de entrevistas e música, apresentado por Serginho Groisman.

**Madrugada**

– **01:05 – Supercine – Golpe De Idade**: Exibição de filme com temática leve para fechar a noite.

– **02:45 – Família é Tudo**: Reprise do capítulo da novela exibido mais cedo.

– **03:25 – Corujão I – Stuber – A Corrida Maluca**: Comédia de ação para animar a madrugada.

**Assista ao vivo a programação regional gratuitamente no Globoplay e fique por dentro de todos os acontecimentos!**