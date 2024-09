ASSISTIR AO VIVO Brasil x Equador Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/09)

A partida entre Brasil x Equador é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (06/09) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Brasil como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Brasil x Equador: Prévia, Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

**Jogo:** Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 – América do Sul

**Data:** Sexta-feira, 6 de setembro de 2024

**Horário:** 22h (Horário de Brasília)

**Local:** Estádio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba, Brasil

A Seleção Brasileira retomará sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 recebendo o Equador na próxima sexta-feira. A equipe de Dorival Júnior ocupa atualmente a sexta posição, com sete pontos, enquanto o Equador está uma posição acima, em quinto lugar, com oito pontos.

Análise do Jogo

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, começou sua trajetória com um desempenho abaixo do esperado na Copa América 2024, realizada nos Estados Unidos. O Brasil foi eliminado nas quartas de final após uma derrota nos pênaltis para o Uruguai, equipe comandada por Marcelo Bielsa. Apesar disso, Dorival segue invicto no tempo regulamentar em seus oito jogos à frente da seleção, o que dá algum alento ao técnico brasileiro para as próximas partidas das eliminatórias.

O Brasil, cinco vezes campeão mundial, não teve um começo ideal nas eliminatórias, com duas vitórias, um empate e três derrotas nos seis primeiros jogos. A equipe começou a campanha de maneira promissora, com duas vitórias e um empate contra a Venezuela, mas sofreu três derrotas seguidas contra Uruguai, Colômbia e Argentina. No entanto, o histórico contra o Equador é favorável, já que a seleção brasileira não perde para os equatorianos há 12 jogos consecutivos.

Assim como o Brasil, o Equador também sofreu uma derrota nos pênaltis nas quartas de final da Copa América, após empatar em 1 a 1 com a Argentina e perder por 4 a 2 nos pênaltis. Com a saída de Félix Sánchez após a eliminação, o comando técnico do Equador foi assumido por Sebastián Beccacece, ex-treinador do Elche. Beccacece herda uma equipe invicta nas últimas cinco partidas das eliminatórias e, apesar de ter sofrido uma dedução de três pontos por escalar um jogador inelegível na fase de qualificação anterior, o Equador está à frente do Brasil na tabela.

A última vitória do Equador sobre o Brasil foi em novembro de 2004, mas os equatorianos podem ganhar confiança pelo fato de terem evitado derrotas nos dois últimos confrontos com a Seleção Brasileira.

Notícias das Equipes

**Brasil:**

O Brasil estará desfalcado de Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida em outubro de 2023. Yan Couto (Borussia Dortmund) e Savinho (Manchester City), que foram companheiros de equipe no Girona na última temporada, também estão fora da convocação devido a lesões. Em compensação, Dorival Júnior chamou o jovem atacante Estevão Willian, de 17 anos, do Palmeiras, que se juntará ao Chelsea no próximo verão europeu. Com a suspensão de Raphinha, é possível que Dorival opte por um ataque totalmente composto por jogadores do Real Madrid: Rodrygo, Vinicius Junior e Endrick.

**Equador:**

O Equador não contará com o defensor Christian Ramirez, que precisou deixar a equipe após uma lesão no tornozelo sofrida durante uma partida de qualificação da Liga Europa pelo Ferencváros contra o Borac. Pervis Estupiñán (Brighton & Hove Albion), fora da seleção desde março de 2023 devido a lesão, está de volta e deve ser titular contra o Brasil. Enner Valencia, maior artilheiro da história da seleção equatoriana, comandará o ataque e buscará ampliar seus 41 gols marcados pela seleção.

Escalações Prováveis

**Brasil:**

Alisson; Danilo, Militão, Gabriel, Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior, Endrick.

**Equador:**

Galíndez; Preciado, Hincapié, Pacho, Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Carlos Gruezo; Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, Enner Valencia.

Previsão: Brasil 2-1 Equador

O Brasil estará motivado para dar uma resposta positiva após a campanha decepcionante na Copa América, e espera-se que aproveite a vantagem de jogar em casa para conquistar os três pontos e estender sua sequência de invencibilidade para 13 jogos contra o Equador.

—

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.