ASSISTIR AO VIVO Uruguai x Paraguai Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/09)

A partida entre Uruguai x Paraguai é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (05/09) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Uruguai como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Prévia: Uruguai x Paraguai – Previsão, notícias da equipe e escalações

O Uruguai enfrentará o Paraguai no Estádio Centenário no sábado, pela sétima rodada da fase de grupos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Os anfitriões ocupam atualmente o segundo lugar na tabela, com 13 pontos, enquanto os visitantes estão em sétimo, empatados com cinco pontos com o oitavo colocado, o Chile.

Prévia da Partida

Após a decepção de ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, algo que não acontecia desde 2002, o Uruguai demitiu o técnico Diego Alonso e eventualmente contratou Marcelo Bielsa em maio de 2023. Bielsa teve um impacto fantástico na seleção uruguaia, perdendo apenas cinco de seus 19 jogos no comando e guiando o time a um terceiro lugar na Copa América de 2024.

O Uruguai venceu com confiança todos os três jogos da fase de grupos e, de maneira notável, derrotou o Brasil nos pênaltis nas quartas de final. No entanto, apesar de ter 62% de posse de bola nas semifinais, a equipe não conseguiu capitalizar e perdeu por 1-0 para a Colômbia. No jogo do terceiro lugar, o Uruguai venceu o Canadá nos pênaltis após Luis Suárez marcar um gol de empate aos 92 minutos, forçando a disputa de pênaltis, vencida por 4-2.

Chegando às rodadas sete e oito das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o time de Bielsa ocupa um sólido segundo lugar, com 13 pontos em seis partidas, e buscará solidificar sua posição com dois resultados positivos nesta pausa internacional.

Seus adversários, o Paraguai, provavelmente estarão com a confiança baixa após uma Copa América desastrosa, sendo eliminados na fase de grupos pela primeira vez desde 2016. A equipe foi derrotada por 2-1 pela Colômbia, 4-1 pelo Brasil e 2-1 pela Costa Rica, terminando na última posição do grupo sem pontos, o que resultou na demissão do técnico Daniel Oscar Garnero.

Gustavo Alfaro assumiu o comando e liderará o Paraguai em seu primeiro jogo como técnico contra o Uruguai no sábado. O argentino espera conseguir a primeira vitória do Paraguai neste confronto desde 2007.

Notícias da Equipe

O maior artilheiro da história do Uruguai, Luis Suárez, anunciou recentemente que se aposentará do futebol internacional, com o jogo contra o Paraguai sendo o último por sua nação, e é provável que ele comece como titular.

Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araújo, José María Giménez e Mathias Olivera estão todos suspensos para os próximos cinco jogos internacionais devido a confrontos com torcedores na semifinal da Copa América contra a Colômbia. Matías Viña, Giorgian de Arrascaeta, Federico Viñas e Nicolás de la Cruz também estão fora da convocação devido a lesões.

Quanto ao Paraguai, Antonio Sanabria é o único jogador que marcou para a equipe nas seis eliminatórias até agora e deve liderar o ataque. Julio Enciso, do Brighton & Hove Albion, também deve começar como parte de um meio-campo ofensivo ao lado de Miguel Almirón e Ramón Sosa.

**Escalações Prováveis:**

*Uruguai*: Rochet; Nández, Cáceres, Bueno, Saracchi; Valverde, Ugarte; Pellistri, Torres, Araújo; Suárez.

*Paraguai*: Morinigo; Velázquez, Balbuena, Alderete, Espinoza; Villasanti, Bobadilla; Almirón, Enciso, Sosa; Sanabria.

Previsão

Os anfitriões vão querer produzir uma performance forte para dar a Suárez uma despedida perfeita em seu último jogo pela seleção, e eles devem vencer confortavelmente uma equipe paraguaia enfraquecida.

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

