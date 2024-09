**Conheça as características de Maxime Domínguez, meia suíço contratado pelo Vasco**

O Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação do meia suíço Maxime Domínguez, ex-jogador do Gil Vicente, de Portugal. A negociação foi concluída na segunda-feira, e o jogador é esperado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira para integrar o elenco vascaíno. A chegada de Maxime, pouco conhecido entre os torcedores brasileiros, desperta curiosidade, especialmente devido à sua nacionalidade.

Maxime será o segundo europeu no elenco do Vasco, juntando-se ao francês Dimitri Payet. Com 27 anos, ele é um jogador versátil, que se destaca pela sua polivalência no meio de campo, podendo atuar como meia ofensivo ou segundo volante.

**Adaptação e Linguística**

O suíço é fluente em francês, um dos idiomas oficiais de seu país, e também fala espanhol, inglês e português, o que pode facilitar sua adaptação ao futebol brasileiro. O jornalista português Carlos Rodrigues destaca essa versatilidade linguística: “Ele teve uma adaptação muito rápida ao futebol português e, acredito, terá a mesma facilidade no Brasil, onde poderá comunicar bem com seus companheiros de equipe.”

**Características e Números de Maxime Domínguez**

Maxime Domínguez é visto pelo Vasco como um “coringa”. No Gil Vicente, atuou tanto na linha de volantes como na faixa ofensiva do meio de campo, principalmente pela direita. Na última temporada, Maxime marcou seis gols e deu quatro assistências em 33 jogos pelo Campeonato Português, números que evidenciam sua capacidade ofensiva.

Além disso, o jogador tem mostrado uma grande aplicação tática, sendo o quarto atleta com mais desarmes e interceptações no seu antigo clube, mesmo atuando em posições mais avançadas no campo. Esta versatilidade foi um dos fatores que chamou a atenção do departamento de scout do Vasco.

**Expectativas e Questões Sobre o Sucesso no Vasco**

Embora Maxime tenha se destacado em uma equipe de meio de tabela em Portugal, há incertezas sobre seu impacto em um clube do tamanho do Vasco. Carlos Rodrigues acredita que, apesar de ser um jogador acima da média para o Gil Vicente, ele ainda precisa provar que pode fazer a diferença em um grande clube brasileiro. “Tenho dúvidas se é um jogador para se destacar no Vasco, mas ele tem qualidades que podem ser úteis”, comentou o jornalista.

Com a chegada de Maxime Domínguez, o Vasco espera fortalecer seu meio-campo, diversificando as opções táticas para o técnico Paiva, visando uma campanha mais sólida no Brasileirão.

**Jogadores Sem Contrato que o Vasco Poderia Considerar para Reforçar seu Elenco**

Por https://Sena24horas.com.br

Com a janela de transferências em andamento e o Vasco da Gama buscando fortalecer seu elenco, uma opção interessante seria considerar jogadores que estão sem contrato no mercado. A contratação de atletas livres pode ser uma estratégia vantajosa, pois permite a adição de qualidade ao time sem a necessidade de pagar taxas de transferência. A seguir, exploramos alguns nomes disponíveis que poderiam ser boas aquisições para o clube carioca.

1. **Sergio Ramos (Zagueiro)**

O veterano zagueiro espanhol Sergio Ramos, de 38 anos, está atualmente sem clube após deixar o PSG. Com uma vasta experiência internacional, incluindo passagens pelo Real Madrid e pela seleção da Espanha, Ramos é conhecido por sua liderança, solidez defensiva e habilidade de marcar gols em jogadas aéreas. Mesmo em fim de carreira, poderia ser um líder importante no elenco e ajudar a reforçar a defesa vascaína, que tem sido um setor problemático.

2. **Alex Oxlade-Chamberlain (Meio-Campista)**

O meio-campista inglês Alex Oxlade-Chamberlain, de 30 anos, deixou recentemente o Liverpool e está em busca de um novo desafio. Com uma boa visão de jogo, habilidade de drible e capacidade de jogar tanto no meio quanto nas pontas, Oxlade-Chamberlain poderia adicionar dinamismo ao meio-campo do Vasco. Sua experiência em grandes competições europeias poderia ser uma vantagem para o clube.

3. **Andre Ayew (Atacante)**

O atacante ganês Andre Ayew, de 34 anos, está sem contrato após sua passagem pelo Nottingham Forest, da Premier League. Ayew é conhecido por sua versatilidade ofensiva, podendo atuar tanto como ponta quanto como centroavante. Com uma carreira marcada por passagens por grandes clubes europeus e vasta experiência internacional, ele poderia trazer poder de fogo e habilidade de finalização ao ataque do Vasco.

4. **Mariano (Lateral-Direito)**

O lateral-direito brasileiro Mariano, de 37 anos, que teve passagens pelo Fluminense, Sevilla e Galatasaray, está sem clube após sua saída do Atlético Mineiro. Mariano é um jogador experiente, que pode oferecer solidez defensiva e apoio ao ataque pela lateral, além de ser uma referência no vestiário para os jogadores mais jovens.

5. **Jesse Lingard (Meio-Campista Ofensivo)**

Jesse Lingard, de 31 anos, é outro jogador livre no mercado após sua saída do Nottingham Forest. O meio-campista inglês tem talento para atuar em diversas posições ofensivas, é veloz e tem boa técnica. Lingard poderia ser um reforço interessante para o Vasco, trazendo criatividade e opções para o técnico no setor ofensivo.

6. **Sidnei (Zagueiro)**

Sidnei, zagueiro brasileiro de 34 anos, deixou o Las Palmas, da Espanha, e está disponível no mercado. Com experiência na Europa e passagem pelo Real Betis, Sidnei poderia ajudar a estabilizar a defesa vascaína com sua presença física e leitura de jogo.

7. **Roberto Pereyra (Meio-Campista)**

O argentino Roberto Pereyra, de 33 anos, está sem contrato após seu período na Udinese, da Itália. Pereyra é um meio-campista versátil, capaz de atuar tanto defensivamente quanto ofensivamente, e poderia ser um reforço valioso para o meio de campo do Vasco, proporcionando criatividade e estabilidade.

8. **Diego Costa (Atacante)**

O atacante hispano-brasileiro Diego Costa, de 35 anos, é conhecido por seu estilo agressivo e físico de jogo. Depois de deixar o Wolverhampton, ele está livre no mercado e poderia ser uma adição interessante para o Vasco, especialmente considerando sua experiência em grandes ligas e competições internacionais.

### **Conclusão**

Esses jogadores, todos livres no mercado, poderiam adicionar qualidade e experiência ao elenco do Vasco da Gama. A contratação de jogadores sem contrato pode ser uma estratégia eficaz para o clube, especialmente considerando a necessidade de reforços imediatos e a limitação de recursos financeiros. O Vasco precisa considerar cuidadosamente suas opções para fortalecer o time e garantir um bom desempenho nas competições nacionais e internacionais.

Ao explorar o mercado de jogadores sem contrato, o Vasco tem a oportunidade de encontrar atletas que possam atender às suas necessidades táticas e financeiras, melhorando seu elenco e aumentando suas chances de sucesso na temporada.