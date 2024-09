ASSISTIR AO VIVO Malásia x Filipinas Amistoso Internacional, HOJE (04/09), Seleções, PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Malásia x Filipinas Amistosos que acontece HOJE (04/09) às 01 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

**Amistoso Internacional: Malásia x Filipinas – Prévia Completa*

Na quarta-feira, 4 de setembro, as seleções da Malásia e das Filipinas se enfrentam em um amistoso no Estádio Nacional Bukit Jalil, às 14h (horário do Reino Unido). Ambas as equipes buscam se preparar para o Campeonato da ASEAN em dezembro, utilizando esta partida como um teste importante para ajustar suas formações e estratégias.

**Análise do Jogo**

**Malásia** entra em campo após uma série de resultados mistos em 2024. A equipe venceu apenas uma de suas sete partidas competitivas neste ano, mas conseguiu empates notáveis contra as potências asiáticas Coreia do Sul e Quirguistão. Classificados para a Copa da Ásia em janeiro, os malaios não avançaram da fase de grupos, terminando atrás de Bahrein, Coreia do Sul e Jordânia no Grupo E.

A eliminação precoce da Copa da Ásia foi seguida por uma campanha decepcionante nas eliminatórias da Copa do Mundo, na qual a Malásia não conseguiu avançar para a terceira fase, apesar de uma vitória sobre o Taipei Chinês na rodada final. Agora, a equipe concentra todos os esforços na preparação para o Campeonato da ASEAN, onde enfrentará Camboja, Tailândia e Singapura no Grupo A.

Já as **Filipinas**, atualmente em 147º lugar no ranking da FIFA, vivem um momento difícil no cenário internacional. Sem vencer uma partida desde outubro de 2023, quando derrotaram o Quirguistão, os “Azkals” não conseguiram se classificar para a Copa da Ásia e enfrentaram uma campanha desastrosa nas eliminatórias para a Copa do Mundo, terminando na última posição do seu grupo.

Historicamente, as Filipinas não conquistaram títulos significativos no futebol internacional, embora tenham sido vice-campeãs da agora extinta Copa Desafio da AFC em 2014. A equipe espera usar este amistoso como uma oportunidade para ajustar seu time e ganhar confiança antes das competições futuras.

**Formações Prováveis**

– **Malásia**: Ghani; Davies, Mazlan, Tan, Corbin-Ong; Rasid, Laine, Rashid; Cools, Endrick, Josue.

– **Filipinas**: Hansen; Rublico, Nyholm, Ugelvik, Woods; Ingreso, Baldisimo, Monis, Bailey, Demuynck; Reichelt.

**Notícias das Equipes**

A Malásia contará com uma nova adição empolgante: Wan Kuzain, nascido nos Estados Unidos e que joga pelo St. Louis City 2 na MLS NEXT Pro. Também foi convocado pela primeira vez Mats Deijl, jogador do Go Ahead Eagles na Eredivisie.

As Filipinas têm Zico Bailey, meio-campista ofensivo do New Mexico United, e Dylan Demuynck, jogador de um clube de segunda divisão na Holanda, como alguns dos destaques do elenco.

**Previsão do Jogo**

Com um histórico melhor em 2024 e jogando em casa, a Malásia deve estar confiante para alcançar uma vitória sobre as Filipinas. Assim como na última vitória sobre o Taipei Chinês em junho, espera-se que o “Harimau Malaya” vença este confronto por dois gols de diferença, com um placar previsto de 2-0.

### **Onde Assistir**

Acompanhe as emoções deste confronto através das principais plataformas esportivas e veja quem sairá vitorioso nesta batalha do Sudeste Asiático.