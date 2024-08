Leicester City x Aston Villa ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (31/08)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Leicester City x Aston Villa acontece hoje, HOJE (31/08) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao City que tentará a vitória em seu território.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Prévia: Leicester City x Aston Villa – Prognóstico, Notícias da Equipe e Escalações

Leicester City e Aston Villa entram em campo no próximo sábado, no King Power Stadium, ambos buscando se recuperar de derrotas na Premier League no último fim de semana. As duas equipes se enfrentam pela primeira vez desde abril de 2023, quando o Villa garantiu uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Leicester.

Análise da Partida

O Leicester iniciou seu retorno à Premier League com um empate em casa contra o Tottenham Hotspur, mas foi derrotado por 2 a 1 pelo Fulham na semana passada. Wout Faes marcou o gol de empate para o Leicester, anulando o gol inicial de Emile Smith Rowe, mas Alex Iwobi restaurou a vantagem do Fulham no segundo tempo, e o Leicester não conseguiu empatar novamente.

Desde então, o Leicester avançou para a terceira rodada da EFL Cup com uma vitória tranquila por 4-0 sobre o Tranmere Rovers, da League Two, com gols de Jordan Ayew, Stephy Mavididi, Wilfred Ndidi e Harry Winks, garantindo a primeira vitória sob o comando de Steve Cooper. Cooper espera que seu elenco jovem, mesclado com alguns jogadores experientes, consiga engatar uma sequência positiva na Premier League.

Por outro lado, o Aston Villa não conseguiu repetir o desempenho da vitória na estreia contra o West Ham United, sofrendo uma derrota por 2 a 0 para o Arsenal em casa. Ollie Watkins perdeu boas oportunidades, e os gols de Leandro Trossard e Thomas Partey selaram a derrota para os Gunners. O técnico Unai Emery aceitou o resultado, reconhecendo que sua equipe ainda tem muito a aprender e melhorar.

Notícias das Equipes

Para o Leicester, Patson Daka e Jakub Stolarczyk permanecem afastados devido a lesões no tornozelo, enquanto Luke Thomas e Conor Coady retornaram à forma física na última semana. Novos reforços, como Oliver Skipp e Facundo Buonanotte, esperam começar no meio-campo ao lado de Winks e Ndidi, enquanto Jamie Vardy é esperado para retornar ao ataque.

No Aston Villa, Matty Cash deve ficar afastado por um mês devido a uma lesão no tendão, enquanto Boubacar Kamara e Tyrone Mings continuam se recuperando de lesões graves no joelho. Morgan Rogers impressionou contra o Arsenal e deve continuar em um papel avançado no ataque, com Leon Bailey, Amadou Onana, Youri Tielemans e John McGinn possivelmente mantendo seus lugares no meio-campo.

**Escalações Prováveis**

*Leicester City*: Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Winks, Ndidi; Fatawu, Buonanotte, Decordova-Reid; Vardy.

*Aston Villa*: Martinez; Nedeljkovic, Konsa, Torres, Digne; Bailey, Tielemans, Onana, McGinn; Rogers; Watkins.

Prognóstico

Esperamos um jogo movimentado no sábado, já que ambas as equipes demonstraram vulnerabilidade defensiva nas primeiras semanas da nova temporada. Leicester tem um histórico sólido contra o Aston Villa, mas se o time visitante conseguir aprender com a derrota da semana passada para o Arsenal e aproveitar melhor suas chances no ataque, é provável que saia vitorioso do confronto.

**Palpite: Leicester City 1-3 Aston Villa**.