ASSISTIR AO VIVO Uruguai x Guatemala Amistoso Internacional, HOJE (01/09), Seleções, PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Uruguai x Guatemala Amistosos que acontece HOJE (02/09) às 20 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA.

**Amistoso Internacional: Prévia de Uruguai x Guatemala**

No próximo domingo, dia 2 de setembro de 2024, a equipe nacional “A” do Uruguai enfrentará a Guatemala em um amistoso no Estádio Hyochang, na Coreia do Sul. Este será o segundo jogo internacional da equipe “A” do Uruguai, que estreou com um empate sem gols contra a Costa Rica, enquanto a Guatemala vem de uma derrota de 1 a 0 contra El Salvador em seu último amistoso.

**Contexto do Jogo

A equipe “A” do Uruguai é composta exclusivamente por jogadores atuantes no futebol local e foi criada em abril de 2024 pelo diretor de seleções nacionais do Uruguai, Jorge Giordano. Este jogo é uma oportunidade para esses jogadores impressionarem Marcelo Bielsa, o técnico da seleção principal, em busca de uma eventual convocação. A equipe não conta com um corpo técnico permanente, mas é comandada por Diego Perez, ex-jogador da seleção uruguaia, que tem experiência como assistente técnico nas conquistas do Mundial Sub-20 e do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2023.

Já a seleção da Guatemala, comandada por Luis Fernando Tena, busca se recuperar de recentes derrotas para Argentina e El Salvador. Depois de um início promissor nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com vitórias avassaladoras por 9-0 no agregado, a equipe caiu de rendimento. Este amistoso será o último teste antes do início da nova campanha da Liga das Nações da CONCACAF.

**Desempenho Recente**

– **Uruguai em amistosos:** Empate contra Costa Rica (0-0)

– **Guatemala em amistosos:** Derrotas contra Argentina (1-4) e El Salvador (0-1)

– **Uruguai (todas competições):** 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota

– **Guatemala (todas competições):** 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas

**Notícias das Equipes**

Para este confronto, o Uruguai contará com três jogadores que participaram do amistoso contra a Costa Rica: Franco Pizzichillo, Santiago Cartagena e Matias Fonseca. Fonseca é filho do ex-meio-campista da Juventus, Daniel Fonseca, e atua pelo Montevideo Wanderers, assim como Lucas Morales e Mauro Silveira. Guillermo de Amores, goleiro reserva do Peñarol, também está entre os convocados.

Pela Guatemala, destaque para Carlos Mejía, que está a três jogos de completar 50 partidas pela seleção, e Nicholas Hagen, goleiro do Columbus Crew, que está a um jogo de completar 40 aparições. Mejía, juntamente com Rubio Rubin e Pedro Altán, marcaram gols na última edição da Liga das Nações.

**Prováveis Escalações**

– **Uruguai:** De Amores; Pizzichillo, Viera, Magallanes, Monzón; W. Fernández, Catarozzi, Cartagena; Machado, Schiappacasse, Fonseca.

– **Guatemala:** Hagen; Morales, Pinto, Ruiz, Ardón; Castellanos, Domínguez; Santis, Mejía, Galindo; Rubin.

**Previsão e Análise**

O confronto promete ser equilibrado, com ambas as seleções mostrando tendências defensivas. A expectativa é de um jogo cauteloso, já que ambas as equipes têm partidas importantes nos próximos dias. Portanto, a previsão é de um empate sem gols (0-0).

Este amistoso é uma chance crucial para os jogadores locais do Uruguai e para a Guatemala ajustar sua formação e estratégia antes da Liga das Nações da CONCACAF. O resultado pode não ser o foco principal, mas sim a performance coletiva e o desenvolvimento dos talentos emergentes de cada seleção.