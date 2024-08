McDonald’s em João Pessoa é reaberto após corrigir irregularidades em lançamento de esgoto

Trabalhadores da Sudema em ação da Operação Praias Limpas.. Governo da Paraíba/Divulgação

A unidade da lanchonete de fast-food McDonald’s localizada na Avenida Ruy Carneiro, no bairro de Manaíra, em João Pessoa, foi autorizada a retomar as atividades após corrigir as irregularidades que resultaram no embargo do estabelecimento na última terça-feira (27). O local foi vistoriado durante a Operação Praias Limpas, realizada pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

A Sudema notificou o restaurante a realizar a retirada da tubulação que liga o depósito de resíduos e coleta do estabelecimento à rede pluvial e redirecionar o lançamento de resíduos líquidos para a rede de esgotos da Cagepa, para evitar qualquer tipo de lançamento de efluentes de forma irregular na rede pluvial.

O restaurante foi autuado por lançar resíduos de esgoto em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos, com aplicação de multa de 300 UFRPBs.

O McDonald’s foi autorizado a retomar as atividades, tendo em vista que o estabelecimento corrigiu as irregularidades que resultaram no embargo anteriormente lavrado.

Operação Praias Limpas

A Operação Praias Limpas é uma ação conjunta realizada pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) e tem como objetivo identificar lançamentos irregulares de esgoto, despejos de resíduos no mar e ligações clandestinas.