AO VIVO Sporting x Porto assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (31/08), escalações, palpites

O jogo entre Sporting x Porto pelo Campeonato Português 2024/2025 (Liga Portugal BETCLIC), acontece hoje, HOJE (31/08) às 17h30 hs. O mandante desta partida será Sporting que busca a vitória sob seus domínios.

A **primeira Liga de Portugal** será transmitida no Brasil de maneira exclusiva pelo **Grupo Disney**. Você pode acompanhar os jogos da elite da Inglaterra nos canais **ESPN**, na TV por assinatura, ou por meio dos serviços de streaming **Star+** e **Watch ESPN**⁴⁶. Prepare-se para uma emocionante temporada de futebol! ⚽🔥

A partida válida pelo campeonato Português não terá transmissão na TV Aberta. Já na TV fechada, dá para ver os jogos dos principais times da ‘TERRINHA’, como Benfica, Porto e Sporting.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

**Prévia: Sporting x Porto – Primeira Liga 2024**

No sábado, 31 de agosto, às 17h30 (horário de Brasília), Sporting Lisboa e Porto se enfrentam no Estádio José Alvalade pela quarta rodada da Primeira Liga. Ambas as equipes buscam manter o início perfeito de temporada e continuar invictas.

**Sporting Lisboa: Em Grande Forma**

O Sporting Lisboa começou a temporada com grande impulso. Sob a direção de Rúben Amorim, a equipe venceu suas três primeiras partidas da liga. Na última rodada, o Sporting goleou o Farense por 5 a 0, com Victor Gyökeres marcando três gols e Marcus Edwards completando a goleada. Além disso, o Sporting já venceu o Rio Ave e o Nacional, confirmando seu status como um dos favoritos ao título.

O time está invicto há 24 partidas na Primeira Liga, com 22 vitórias e dois empates desde uma derrota para o Vitória de Guimarães em dezembro de 2023. Em casa, o Sporting manteve um recorde perfeito na temporada passada e busca estender essa sequência.

**Porto: Seguindo em Alta**

O Porto também está com um desempenho impecável na nova temporada. A equipe venceu os três jogos da liga até agora e manteve sua forma consistente com vitórias em todas as competições. Na última partida, o Porto derrotou o Rio Ave por 2 a 0, com Wanderson Galeno e Nico González marcando os gols. Além disso, o Porto conquistou o Supertaça Cândido de Oliveira e a Taça de Portugal, com uma vitória de 2 a 1 sobre o Rio Ave em maio e um triunfo por 4 a 3 contra o Sporting no início de agosto.

Os Dragões estão em uma impressionante sequência de 15 vitórias seguidas em todas as competições e mantiveram 10 limpezas de redes durante esse período.

**Notícias das Equipes**

**Sporting Lisboa:** A equipe não poderá contar com Jerry St. Juste e Morten Hjulmand devido a lesões musculares e no tornozelo, respectivamente. O goleiro Diogo Pinto também está fora devido a uma lesão no tornozelo. O atacante Victor Gyökeres, que já marcou sete gols nesta temporada, será novamente uma peça chave no ataque, acompanhado por Francisco Trincão e Pedro Gonçalves.

**Porto:** O Porto terá as ausências do defensor Ivan Marcano e do lateral-esquerdo Zaidu Sanusi, ambos com lesões no joelho. Fabio Vieira, recém-contratado do Arsenal, ainda não deve estrear neste jogo. A defesa do Porto deve contar com Martim Fernandes, Ze Pedro e Otávio, protegendo o goleiro Diogo Costa.

**Escalações Prováveis**

**Sporting Lisboa:** Kovacevic; Quaresma, Diomande, Inácio; Quenda, Bragança, Morita, Catamo; Trincão, Gonçalves, Gyökeres

**Porto:** Costa; Fernandes, Pedro, Otávio; González, Varela, Pepe, Galeno; Jaime; Borges, Namaso

**Previsão: Sporting Lisboa 3-2 Porto**

A expectativa é de um confronto emocionante, com ambos os times mostrando qualidade ofensiva nas primeiras rodadas. A vantagem de jogar em casa pode ser crucial para o Sporting, que tem um histórico recente impressionante no Estádio José Alvalade. Acredita-se que o Sporting consiga uma vitória apertada, mantendo sua sequência de vitórias na liga.