SabaTEENa promove debate entre estudantes e candidatos à prefeitura de João Pessoa

SabaTEENa, em João Pessoa. Felipe Lima

A Rede Paraíba promoveu nesta quinta-feira (29) uma sabatina entre estudantes e os principais candidatos à prefeitura de João Pessoa. A “SabaTEENa” teve transmissão ao vivo pelo Jornal da Paraíba e contou com a participação dos seis candidatos e uma plateia de 500 jovens de escolas da região.

A sabatina foi mediada pelos estagiários da Rede Paraíba Mabel Pontes e Guilherme Bezerra. Participam quatro dos candidatos à prefeitura de João Pessoa: Cícero Lucena (Progressistas), Luciano Cartaxo (PT), Marcelo Queiroga (PL) e Ruy Carneiro (Podemos).

O evento teve início às 14h, com transmissão das 15h às 17h, no Intermares Hall, em Cabedelo. A ordem em que os candidatos se apresentaram no palco foi definida por meio de sorteio e mudou a cada 3 perguntas.

Cada candidato teve um minuto e meio para responder cada uma das perguntas sobre cultura e lazer, educação, esporte, meio ambiente, mercado de trabalho, infraestrutura, mobilidade urbana, saúde e turismo.

O Jornal da Paraíba reuniu as respostas de cada candidato sobre o tema Educação (em ordem alfabética):

Cícero Lucena (Progressistas)

“Nós estamos fazendo hoje a educação do futuro com toda a tecnologia que eu já fiz referência para vocês de sala google, sala maker, tablet, cromobook, oculos 3D, mesinha interativa. É algo que nos orgulha muito, hoje João Pessoa é reconhecida a cidade de quem cuida do autista. Hoje nós temos 2708 crianças autistas nas nossas escolas com 2400 cuidadores. É uma escola tecnologicamente preparada, humanizada. temos 14 alunos estudando no Balé Bolshoi em Joinville. Estão indo mais 24 agora em novembro fazer os testes. Nós temos o ‘campeões do amanhã’ que já revelou tantos atletas em 17 modalidades, nos permitiu inclusive com esse programa a gente fazer uma parceria com o Botafogo e repassar 1 milhão para o Botafogo desde que os alunos da rede municipal pudessem participar dessa escolinha do Botafogo. então nós temos um projeto. João Pessoa hoje na educação ela está avançando. Temos escola em tempo integral, mais de 17 mil alunos na educação infantil e tem férias, colônias de férias porque sabemos que um mês muitas vezes não conseguem as mães ir trabalhar porque os filhos estão de férias, nós fazemos com sete refeições”.

Luciano Cartaxo (PT)

“Pessoal, eu queria primeiro fazer um reparo aqui na fala de Ruy e dizer que na minha gestão o Ideb, que mede o índice de desenvolvimento da educação básica, a gente não só atingia a meta do Ideb, como superava. A gestão que foi reprovada no Ideb foi a gestão de Cícero, que não atingiu a meta do Ideb. É diferente, vamos separar o joio do trigo. Na nossa gestão, nós tínhamos uma rede de escolas em tempo integral. A atual gestão de Cícero ele fechou metade das escolas em tempo integral que eu abri. Mas a melhor coisa pra gente tomar uma posição, afinal de contas vocês estão aqui para ouvir, é a gente fazer a comparação pessoal. a gente precisa comparar para gente saber o que a gente quer. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz 17 creches na cidade de João Pessoa. Eu dou um doce para quem falar aqui quantas creches do zero na cidade de João Pessoa. Zero, nenhuma. Eu fiz 17 e ele não fez nenhuma creche. Eu fiz oito escolas em João Pessoa, climatizadas, com ginásio , alguém sabe quantas escolas Cícero fez em João Pessoa? Zero também. Então esse aqui está reprovado. nós fazemos educação de qualidade”.

Marcelo Queiroga (PL)

“Meus queridos, eu estava aqui me preparando pra esse debate e eu cheguei a conclusão que a melhor proposta para a educação é tirar Cícero e seus familiares da prefeitura. Por uma razão muito simples, e eu já falei aqui, eles entregaram a maior taxa de analfabetismo entre todas as cidades, as regiões metropolitanas do Brasil. São dados concretos, não há como fugir disso. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, os dados publicados do IBGE, atestam isso claramente. Além disso, a nota do Ideb é uma vergonha. A Paraíba já nos legou José Lins do Rêgo, José Américo de Almeida, Augusto dos Anjos, mas com essa educação de Cícero, nós estamos condenados a incipiência, ao analfabetismo, e a insignificância, vamos mudar isso, meus amigos, vocês não tem a obrugação de votar mas vocês podem votar, e o voto de vocês é a arma para tirar Cícero Lucena e essa gestão incompetente da prefeitura de João Pessoa, e devolver João Pessoa para o seu dono, que somos nós, o povo de João Pessoa. Podem confiar em nós.”

Ruy Carneiro (Podemos)

“Galera, vocês se lembram que quando se falou em tecnologia eu falei na nota do Ideb. É essa a chance que eu quero pedir a vocês. Nas gestões anteriores, a nota do Ideb vem caindo, ou seja, as crianças de João Pessoa não estão aprendendo. Essa é a chance que eu peço a vocês para mudar essa realidade, trazendo a tecnologia pra sala de aula, fazendo aquele monitoramento, com intervenções sistemáticas nas salas de aula. Vamos dar, nos quatro anos, o que não aconteceu nessa gestão, dois fardamentos por criança, e trazer uma inovação importante para as meninas: absorvente higiênico. Nós temos uma série de moças que perdem uma semana de aula, isso é muito grave, pela falta do absorvente higiênico. Isso é um custo baixo para a prefeitura, e é um gesto muito importante. E vamos trazer uma inovação, que é o projeto Escola Viva. Abrir a escola no fim de semana, para esporte, cultura, arte e lazer. Com uma nova equipe, abrir no fim de semana, vocês não imaginam quantas crianças nos bairros de João Pessoa não tem opção para onde ir no fim de semana, agora eles vão ter, vão para a escola deles fazer arte, cultura, esporte”.