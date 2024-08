onde assistir, prováveis escalações e estatísticas

A Série D do Campeonato Brasileiro chega à sua fase mais esperada: a definição dos quatro times que subirão para a Série C. Treze x Itabaiana será um destes jogos decisivos. O duelo nordestino acontecerá no Estádio Amigão, em Campina Grande, a partir das 16h do próximo domingo (1º). A equipe sergipana traz uma vantagem de 1 a 0, no placar agregado.

(Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Os donos da casa receberam um verdadeiro banho de água fria no jogo de ida. Mesmo com uma das melhores campanhas da Série D, até mesmo em jogos fora de casa, o Treze foi superado por 3 a 1 e chega com desvantagem para o jogo da volta. No entanto, o Galo aposta no seu bom desempenho junto da sua torcida para conseguir reverter a vantagem construída pelo Itabaiana. Para forçar a disputa de pênaltis, o Alvinegro precisa vencer por dois gols de diferença. Para que o time de Campina Grande conquiste o acesso no tempo normal, a margem precisará ser de três tentos.

Time do Treze antes do início da partida contra o Itabaiana. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

Já os visitantes terão o regulamento debaixo do braço para o jogo de volta. Com a larga vantagem construída dentro de casa, o Itabaiana jogará com a vantagem do empate. Até mesmo uma derrota por um gol de diferença classifica a equipe sergipana.

Dia, hora e local de Treze x Itabaiana

Dia: 01/09

Hora: 16h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Estatísticas dos times

ITABAIANA : 19j | 10v | 6e | 4d | 30gm | 16gs | 14sg

: 19j | 10v | 6e | 4d | 30gm | 16gs | 14sg TREZE : 19j | 8v | 5e | 3d | 35gm | 15gs | 20sg

Transmissão de Treze x Itabaiana

Onde assistir: TV Treze;

TV Treze; Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Itabaiana ficarão por conta da CBN . A narração será de Edson Maia , com os comentários de Léo Alves e as reportagens de Afonso Carlos e Marcos Siqueira ;

pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Itabaiana ficarão por conta da . A narração será de , com os comentários de e as reportagens de e ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entra em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Últimas escalações

TREZE: Igor Rayan, Van, Arthur, Leonan e Higor; Coppetti, Marquinhos e Gui Campana; Thiago Alagoano, Thiaguinho e Wallace Pernambucano. Técnico: Waguinho Dias.

Igor Rayan, Van, Arthur, Leonan e Higor; Coppetti, Marquinhos e Gui Campana; Thiago Alagoano, Thiaguinho e Wallace Pernambucano. Técnico: Waguinho Dias. ITABAIANA: Jefferson, Chiquinho Alagoano, Kadu Barone, Gabriel Caran, Kauã e Gustavo Fagundes; Bruno Sena, Gabriel Henrique e Cleiton; Schultz e Leilson. Técnico: Roberto Cavalo.

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

Assistente 1: a definir

Assistente 2: a definir

Quarto árbitro: a definir

VAR: a definir

AVAR: a definir

Dia a dia do Treze

O elenco do Treze se reapresentou no Presidente Vargas na tarde desta terça-feira, iniciando a preparação para o jogo decisivo diante do Itabaiana.

