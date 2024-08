veja cinco erros nas falas dos candidatos à prefeitura de Campina Grande

Felipe Lima

A Rede Paraíba promoveu nesta quinta-feira (22) uma sabatina entre estudantes e os principais candidatos à prefeitura de Campina Grande, com transmissão ao vivo. O Jornal da Paraíba apurou as falas dos candidatos e checou a veracidade das declarações feitas na SabaTEENa. A apuração é uma parceria entre a Rede Paraíba de Comunicação e estudantes do LABCOM, da Uninassau. (Assista à SabaTEENa no vídeo abaixo)

A sabatina foi mediada por Carol Santos e Diogo Pinheiro, colaboradores da Rede Paraíba. Os candidatos convidados a participar do evento foram aqueles com representação no Congresso Nacional: André Ribeiro (PDT), Artur Bolinha (Novo), Bruno Cunha Lima (União Brasil), Jhony Bezerra (PSB) e Nelson Junior (PSOL).

O candidato Inácio Falcão (PCdoB) não compareceu. Em nota, a equipe do candidato informou que ele foi convocado para uma reunião em Brasília e não chegaria a tempo do evento.

Durante a sabatina, os candidatos citaram informações sobre educação, obras públicas, mercado de trabalho, entre outros assuntos.

As equipes do Jornal da Paraíba, Núcleo de Dados da Rede Paraíba e LABCOM da Uninassau apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Para dar equilíbrio a todos os candidatos, selecionamos frases que trazem distinções nas etiquetas, e com algum impacto para o debate público. Foram verificadas duas frases de cada candidato participante da SabaTEENa.

Confira abaixo frases que foram checadas na SabaTEENa (em ordem alfabética):

André Ribeiro (PDT)

Leonardo Silva

“Eu me sinto envergonhado, a palavra é essa, envergonhado em saber que tem um Hospital da Criança e do Adolescente, e aqui eu sei que vocês tem irmãozinhos, que tá inacabado, que é a maior vergonha que Campina Grande já viu.” André Ribeiro, candidato pelo PDT à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

A ordem de serviço do Hospital da Criança e do Adolescente foi assinada em abril de 2019. A primeira parte da obra foi inaugurada em dezembro de 2020, no fim da gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, mas a unidade nunca chegou a funcionar.

A obra custou mais de R$ 6,2 milhões, sendo R$ 4,9 milhões de um contrato inicial e mais R$ 1,2 milhão de um aditivo. A situação foi exposta na série Obras Inacabadas, da Rede Paraíba de Comunicação.

“Essa Vila Olímpica, que está aqui atrás, no Zé Pinheiro, ela não é Vila Olímpica, ela é um parque que tem, muito limitado, e, aliás, a gestão atual, dos 10 anos, deixou abandonado.” André Ribeiro, candidato pelo PDT à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

A Vila Olímpica Plínio Lemos tem funcionado como um equipamento de prática esportiva e desenvolvimento do lazer entre jovens e crianças.

Conforme o balanço das ações esportivas realizadas pela Prefeitura de Campina em 2023, a Vila Olímpica Plínio Lemos recebeu escolinhas de iniciação esportiva e cursos gratuitos dentro do projeto Pequeninos Teens.

Outra divulgação da atual gestão da prefeitura mostra que a Vila Olímpica Plínio Lemos teve a pista de atletismo revitalizada para a prática de treinos e caminhadas.

Além disso, em 2024, o espaço recebeu jogos da Copa Campina Grande de Futebol Amador. Algumas partidas do campeonato foram transmitidas pelo Jornal da Paraíba. As informações acima demonstram que o espaço não está abandonado.

Em resposta, o candidato André Ribeiro disse que “buscou informar claramente que o espaço, apesar do nome ‘Vila Olímpica’, não apresenta as condições de um equipamento desportivo para a estratégia olímpica minimamente preconizado pelo Ministério dos Esportes”.

“Aliás, até mesmo para ser considerado um Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), que é inclusive inferior ao que pensamos como Vila Olímpica, diversos são os requisitos básicos exigidos pelo Ministério dos Esportes e o equipamento por mim criticado não detém infelizmente estas condições. Para ser considerado assim, o referido espaço teria de oferecer treze modalidades olímpicas, seis paralímpicas e uma não olímpica, o que não é o caso daquelas instalações, que se limitam a uma quadra, uma pista sem condições ideais e um campo de futebol, sem falar em outras exigências, como academia, enfermaria, etc”. Como exemplo, ele utiliza a Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa.

Artur Bolinha (Novo)

Leonardo Silva

“Para vocês terem uma ideia, o IDEB de Campina Grande, do 1º ao 5º ano, Campina está em 92º lugar no estado.” Artur Bolinha, candidato pelo Novo à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Os dados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023, considerado o principal indicador de educação do Brasil, foram divulgados no dia 14 de agosto de 2024, pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, Campina Grande alcançou 5,4 pontos. Desconsiderando os municípios de Baía da Traição, Barra de Santa Rosa, Vista Serrana, Santana dos Garrotes, São José de Princesa e São José do Brejo do Cruz, que não pontuaram, a cidade de Campina Grande assume a posição 92 no ranking da Paraíba.

O Ideb é o índice que mede a qualidade da educação no Brasil. O Indicador foi criado em 2007 com metas para cada estado brasileiro e o Distrito Federal, assim como também para cada unidade escolar.

“Se usa, há anos, o conceito que Campina Grande é uma cidade tecnológica, mas isso está, hoje, muito mais na teoria do que na prática.” Artur Bolinha, candidato pelo Novo à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

O conceito usado, na teoria, para Campina Grande como uma cidade tecnológica perpassa os estudos, projetos e pesquisas realizados, principalmente, no âmbito acadêmico. Na prática, desde 2017, por exemplo, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) permanece entre os maiores depositantes de pedidos de patentes de invenção residentes no Brasil, chegando a ocupar o primeiro lugar nacional no ranking 2020, indicando uma presença constante na prática da inovação e da tecnologia no país.

Atualmente, conforme os dados de 2023, a UFCG é a 2ª colocada no ranking de maiores depositantes de registros das patentes de invenção no Brasil, ficando atrás apenas da Petrobras, e a primeira entre instituições de ensino superior. Os dados foram levantados e divulgados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Conforme o levantamento do INPI, em patentes de invenção, a Petrobras realizou 125 depósitos, 15 a mais que em 2022. Já a UFCG realizou 101 pedidos, 60 a mais do que em 2022, quando apareceu em quarto lugar no ranking.

Em relação às instituições de ensino superior na Paraíba, além da UFCG, aparecem entre as 50 maiores depositantes a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 19º lugar, com 24 pedidos, e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), na 34ª colocação, com 17 pedidos.

Além disso, um estudo da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) mostra que o Nordeste concentra mais de 13% das startups nacionais, atrás apenas das Regiões Sul e Sudeste. Um mapeamento do Centro de Tecnologia e Inovação Telmo Araújo (CITTA) identificou que, em 2021, João Pessoa (90) e Campina Grande (24) concentram o maior número dessas empresas na Paraíba.

A assessoria do candidato Artur Bolinha informou que “a fonte utilizada foi o Ranking Conected Smart Cities, que em 2023 mapeou 677 municípios com mais de 50 mil habitantes no país com o objetivo de apresentar as cidades mais inteligentes e conectadas”.

A nota diz que o “Ranking Connected Smart Cities é composto por 75 indicadores em 11 eixos temáticos, quais sejam: Urbanismo, Economia, Educação, Empreendedorismo, Energia, Governança, Mobilidade, Segurança, Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação e Saúde”.

A nota ainda diz: “Os dados são coletados em fontes secundárias que agrupem o universo de cidades pesquisadas, mantendo a mesma origem e o mesmo período de coleta dos dados de todos os municípios do estudo. Segundo o critério do estudo, as 10 cidades mais tecnológicas do Brasil são, pela ordem, Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Niterói (RJ), Barueri (SP), Vitória (ES), Santos (SP),Salvador (BA),Rio de Janeiro (RJ). No estado da Paraíba a única cidade que aparece no Ranking é João Pessoa, na posição 57.”

Bruno Cunha Lima (União Brasil)

Leonardo Silva

“Nesses últimos 3 anos, 3 anos e meio, Campina gerou saldo positivo de 14 mil e 300 novos empregos.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), entre os anos de 2021 e 2024 (até junho), Campina Grande gerou um total positivo de 14.414 postos de trabalho.

Em 2021, foram 7.706 novos empregos. Em 2022, 5.359. Em 2023, no entanto, o saldo final foi negativo de 912 postos de trabalho. Em 2024, o município está, atualmente, com um saldo positivo de 2.261 novos empregos.

“Fizemos o Parque Linear na Avenida Dinamérica” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O Parque Linear Dinamérica “Senador Ivandro Cunha Lima” foi projetado e iniciado em 2020, na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, conforme divulgou a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Campina Grande em 10 de maio de 2023.

No entanto, o atual prefeito Bruno Cunha Lima deu continuidade à obra e fez a entrega do equipamento público em julho de 2024.

O Parque Linear do Dinamérica conta com pista de cooper, área esportiva, quadras poliesportivas, espaços de convivência, entre outros equipamentos.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da SabaTEENa.

Jhony Bezerra (PSB)

Leonardo Silva

“Foi reduzida a alíquota do ICMS, de 18% para 2%, para Campina Grande pudesse se transformar num polo têxtil.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

O Governo da Paraíba publicou no Diário Oficial do Estado do dia 4 de novembro de 2020, o decreto 40.697, que dispõe sobre o benefício fiscal para o setor têxtil da Região polarizada por Campina Grande.

O decreto entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2021 e diz que todas as indústrias têxteis da Paraíba que venderem seus produtos para o polo têxtil da região, que agrega um dos 54 municípios da região polarizada por Campina Grande, poderão usufruir do benefício e pagar apenas 2% de crédito presumido. Na época, a alíquota interna do Estado de ICMS era de 18%.

“A gente vai melhorar esse sistema da integração, hoje temporal, que foi criado pelo atual prefeito.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

O atual sistema temporal integral, que funciona no Terminal de Integração de Campina Grande, foi proposto pelo ex-prefeito Romero Rodrigues no dia 27 de janeiro, durante uma reunião do Conselho Municipal de Transportes Públicos (Comupt), como uma alternativa ao aumento da tarifa de ônibus.

O funcionamento do sistema temporal integral possibilita fazer a troca de ônibus gratuita por toda a cidade. No Terminal de Integração, passageiros recebem tickets para que possam trocar de ônibus gratuitamente.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da SabaTEENa.

Nelson Junior (PSOL)

Leonardo Silva

“Esse ano [Bruno Cunha Lima] quis acabar com o Carnaval, proibiu o carnaval em Campina Grande, acabou foi fortalecendo.” Nelson Junior, candidato pelo PSOL à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Publicado no Semanário Oficial de 8 a 12 de janeiro de 2024, o prefeito Bruno Cunha Lima assinou um decreto proibindo que blocos de carnaval fossem realizados entre os dias 8 e 13 de fevereiro de 2024 em algumas áreas e bairros da cidade.

Após uma repercussão negativa, o decreto foi revogado dias depois.

“O desemprego no Brasil, se não me engano, agora em maio, baixou o menor índice desde 2014. Nós saímos de alguma coisa, tipo, 9.6 para 7.1.” Nelson Junior, candidato pelo PSOL à prefeitura de Campina Grande, em SabaTEENa realizada no dia 22 de agosto de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O desemprego no Brasil atingiu, em maio de 2024, a taxa mais baixa da série histórica do primeiro trimestre em 10 anos – até então, o menor índice tinha sido registrado no primeiro trimestre de 2014, com 7,2%.

No entanto, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com o mesmo trimestre de 2023, a queda foi de 0,9 ponto porcentual. No primeiro trimestre de 2023, a taxa de desemprego foi de 8,8%. No primeiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego foi de 7,9%.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da SabaTEENa.