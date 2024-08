SabaTEENa promove debate entre estudantes e candidatos à prefeitura de Campina Grande

Felipe Lima

A Rede Paraíba promoveu nesta quinta-feira (22) uma sabatina entre estudantes e os principais candidatos à prefeitura de Campina Grande. A “SabaTEENa” teve transmissão ao vivo pelo Jornal da Paraíba e contou com a participação de cinco candidatos e uma plateia de 300 jovens de escolas da região.

A sabatina foi mediada por Carol Santos e Diogo Pinheiro, colaboradores da Rede Paraíba. Os candidatos convidados a participar do evento foram aqueles com representação no Congresso Nacional: André Ribeiro (PDT), Artur Bolinha (Novo), Bruno Cunha Lima (União Brasil), Jhony Bezerra (PSB) e Nelson Junior (PSOL).

O candidato Inácio Falcão (PCdoB) não compareceu. Em nota, a equipe do candidato informou que ele foi convocado para uma reunião em Brasília e não chegaria a tempo do evento.

O evento teve início às 14h, com transmissão das 15h às 17h, no Auditório da FIEPB, em Campina Grande. A ordem em que os candidatos se apresentaram no palco foi definida por meio de sorteio e muda a cada 3 perguntas.

Cada candidato teve um minuto e meio para responder cada uma das perguntas sobre cultura e lazer, educação, esporte, meio ambiente, mercado de trabalho, infraestrutura, mobilidade urbana, saúde e turismo.

O Jornal da Paraíba reuniu as respostas de cada candidato sobre o tema Educação (em ordem alfabética):

André Ribeiro (PDT)

“Bom, como eu disse, a educação é a minha matéria preferida porque eu sou do partido da educação. Eu quero dizer que a pergunta é muito inteligente e ela me dá a oportunidade de dizer o que vamos fazer em Campina Grande. A primeira coisa, para uma educação ser inclusiva, é que ela tem que ser democrática; ela tem que incluir todos vocês. Não é o prefeito que tem que dizer o que vai ser feito, é a comunidade escolar, que inclui a família, muito bem colocado, os alunos e os professores. No meu governo, no governo de André Ribeiro — aliás, me sigam no Instagram, viu, @andreribeiroadv —, nós vamos criar o primeiro Conselho da Juventude de Campina Grande. Vocês vão decidir, vocês vão decidir o que vai acontecer com a educação, opinando, porque vocês não podem ser alguém esquecido lá no canto, não. Vocês têm que ter voz. Nós vamos criar, por intermédio desta educação que é intersetorial — não pode ser a secretaria funcionando sozinha. Nós vamos criar, e eu digo a você, Bolinha, isso é dinheiro de pinga, fazer uma Indústria da Leitura em cada região de CG. Eu vou fazer quatro Indústrias da Leitura em CG para que você possa ter a oportunidade de ter um ambiente tranquilo para estudar, de ter uma escola inclusiva, emancipadora, educadora. Eu tenho condições de fazer, porque eu venho de um partido que já fez; é do partido de Leonel Brizola, que criou a escola em tempo integral, é do partido que fez seis mil escolas em um único mandato no RS, e do partido que tem a melhor educação do Brasil. Pode confiar que a gente vai mudar essa realidade.”

Artur Bolinha (Novo)

“Campina Grande, que é uma cidade reconhecida pelas grandes universidades, hoje apresenta um dos piores indicadores da educação em nosso estado. Para vocês terem uma ideia, o IDEB de Campina Grande, do 1º ao 5º ano, coloca Campina em 92º lugar no estado. Nossa cidade vizinha, Queimadas, tem o segundo melhor IDEB da Paraíba. Por que isso acontece? Porque não há investimento, não há prioridade. Nossos alunos, para vocês terem uma ideia, receberam fardamento há pouco tempo, praticamente após mais da metade do ano letivo. Temos deficiência do ponto de vista de estrutura física, remuneração, laboratórios, bibliotecas, estrutura pedagógica e esportiva, que também é importante para a escola, para a prática de esportes. No nosso governo, iremos implementar aqui exatamente o mesmo modelo que foi adotado na cidade de Sobral, que elevou Sobral ao melhor patamar da educação fundamental no país. Vamos fazer isso aqui; é uma decisão política para que possamos avançar. O município de Queimadas, vizinho, já fez isso. Das 15 melhores escolas públicas avaliadas na Paraíba, 12 estão situadas no município vizinho de Queimadas, exatamente porque ele implementou o modelo instituído em Sobral. Iremos fazer o mesmo aqui em nossa cidade, para que a população, especialmente a que frequenta escola pública, possa ter respeito. Obrigado.”

Bruno Cunha Lima (União Brasil)

“Bem, pessoal, falar sobre educação é um tema que, para nós, que estamos nessa gestão há três anos e meio, nos move com muito orgulho. Vou dizer a vocês: eu tive a oportunidade, como vocês, de estudar em escola particular, mas tem uma coisa que não entra na minha cabeça, porque não está escrito em lugar nenhum do mundo que escola pública precisa ser ruim, feia e desorganizada. Por isso, ao longo desses três anos, fizemos uma série de investimentos, por exemplo. No primeiro ano da gestão, levamos internet com fibra óptica para 100% das mais de 100 escolas de Campina, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Já ampliamos em mais de 35% o número de vagas em creches e pré-escolas de Campina, passando de pouco mais de 7 mil para mais de 10 mil crianças matriculadas. Estou vendo muitos de vocês com óculos de grau, assim como eu, que deveria estar usando, mas criamos o programa Olhar Campina, que já realizou milhares de exames de vista nos nossos alunos, e já pudemos entregar mais de mil óculos aos alunos identificados com problemas visuais. Levamos laboratórios de informática para 100% das escolas. Antes, das 107 escolas, apenas três tinham laboratório de informática. Hoje, todas as 107 têm laboratório de informática. Como eu disse, estamos e vamos continuar no rumo certo.”

Jhony Bezerra (PSB)

“Olá, turma. Dizer que, quando a gente promete, é porque sabemos exatamente como fazer. Quando assumi a SES, existia uma fila da vergonha, e todos diziam que essa fila de cirurgias eletivas jamais iria acabar. Mas nós fomos lá e conseguimos fazer o que parecia impossível. Vamos fazer na educação de Campina Grande as transformações que essa cidade merece, começando pelas creches. Gente, quem é mãe e pai de baixa renda, que precisa trabalhar e não tem onde deixar o filho, sabe como é sentir a dor do outro. É disso que Campina Grande está precisando: uma gestão de coração, que olhe para as pessoas. Hoje, são apenas 45 creches para mais de 30 mil crianças. Falta creche em nossa cidade. Nós vamos garantir e triplicar — eu estou dizendo, vamos triplicar e depois vocês vão me cobrar — o número de vagas em creches nesta cidade. Vamos melhorar a merenda escolar. Lamentavelmente, hoje, crianças estão almoçando biscoito com suco na hora do almoço, porque está faltando uma merenda decente. E vamos além: vamos implementar programas que valorizem o estudante, reestruturando nossas escolas e evitando a evasão escolar. Atualmente, muitos jovens abandonam a escola para buscar trabalho. Nós vamos fazer programas em que a Prefeitura dê suporte para que esses jovens possam ter um estágio, uma capacitação, garantindo experiência para obter o primeiro emprego. É dessa forma que vamos cuidar dos campinenses.”

Nelson Junior (PSOL)

“Então, pessoal, pensar em educação para nossas crianças e adolescentes, em uma educação pública, como foi a pergunta, é fundamental. É preciso pensar em uma educação em tempo integral, onde a criança — e eu digo educação em tempo integral, não apenas escola em tempo integral — chegue pela manhã, tenha a educação formal pela manhã, e à tarde as atividades sejam realizadas na própria escola, como as atividades de casa. Além disso, é essencial oferecer espaço para atividades culturais e esportivas. É importante oferecer isso nas escolas para que todos tenham acesso a uma educação completa, e isso é fundamental. Outra coisa fundamental é pensarmos em pagar o piso dos profissionais de educação. Com os professores recebendo um salário decente, eles não precisarão buscar outros empregos e poderão se dedicar integralmente às suas tarefas na escola. Outro ponto crucial em Campina Grande é melhorar a infraestrutura das escolas. Não dá para termos escola pública sem ar-condicionado. Campina Grande não é mais aquela cidade fria de antigamente; hoje, durante o dia, faz muito calor, inclusive nas escolas de vocês. Mas vocês têm ar-condicionado para proporcionar algum conforto. Então, por que as crianças e adolescentes das escolas públicas não têm também? Esse é um compromisso que a prefeitura do PSOL vai assumir com Campina Grande. Quero encerrar parabenizando os professores e professoras das escolas que se empenharam em preparar vocês para essa sabatina. Parabéns!”