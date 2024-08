QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde E Renascer?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 22/08.

quinta-feira, 22/08/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessao Da Tarde – Patrick

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Estrela da Casa

23:35 The Good Doctor: O Bom Doutor

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Família é Tudo

02:35 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

