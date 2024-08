onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

Botafogo-PB x Ferroviária é o último compromisso do Belo na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto contra a Locomotiva acontecerá no próximo sábado (24), às 17h, no Estádio Almeidão. Líder da competição, o Alvinegro da Estrela Vermelha busca assegurar a primeira colocação da tabela, visando o quadrangular do acesso.

Na última partida, o Botafogo-PB venceu o Tombense pelo placar de 2 a 1. Mesmo com uma atuação abaixo do Belo, foi Wallace quem teve uma noite inspirada. No triunfo do time paraibano, Rafael Furlan e Jô balançaram as redes para o Alvinegro da Estrela Vermelha, enquanto Anderson Ligeiro diminui para a equipe mineira.

Com o resultado, o Belo atingiu uma marca histórica na primeira fase da Série C. Ao somar mais três pontos, o Botafogo-PB, agora, acumula 38 pontos e tem a melhor marca no novo formato da Terceirona.

Do outro lado do confronto, a Ferroviária também vem de uma vitória, mas uma goleada sobre o Volta Redonda, por 5 a 1. A Locomotiva está na 3ª colocação, com 36 pontos, conquistados em nove vitórias e nove empates. O clube paulista é o único invicto da Série C.

Estatísticas dos times

Botafogo-PB : 18j | 11v | 5e | 2d | 31gm | 21gs | 10sg

: 18j | 11v | 5e | 2d | 31gm | 21gs | 10sg Ferroviária : 18j | 9v | 9e | 0d | 22gm | 7gs | 15sg

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Ferroviária

Dia : 24/08

: 24/08 Hora : 17h

: 17h Local : Estádio Almeidão

Prováveis escalações

Botafogo-PB : Dalton; Lenon (Iranilson), Wendel Lomar, Reniê e Rafael Furlan (Evandro); Lídio (Thallyson), Bruno Leite, Vinícius Leite e Sillas; Pipico e Henrique Dourado (Gabriel Lima). Técnico : Evaristo Piza.

: Dalton; Lenon (Iranilson), Wendel Lomar, Reniê e Rafael Furlan (Evandro); Lídio (Thallyson), Bruno Leite, Vinícius Leite e Sillas; Pipico e Henrique Dourado (Gabriel Lima). : Evaristo Piza. Ferroviária : Léo Wall; Weverton, Jackson, Ronaldo Alves e Igor Fernandes; Ricardinho, Xavier e Juninho; Cássio Gabriel, Carlão e Vitor Barreto. Técnico : Júnior Rocha.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir.

: a definir. Assistente 1 : a definir.

: a definir. Assistente 2 : a definir.

: a definir. Quarto árbitro : a definir.

