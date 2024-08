Que Horas Começa Temperatura Máxima e Fantástico?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 18/08.

Temperatura Máxima – jogos de hoje ao vivo

Domingo Maior –

Domingo, 18/08/2024

04:35 Corujão II – Footloose – Ritmo Louco

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – O Rei Leão

14:20 Domingão Com Huck

15:40 Futebol

18:10 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Estrela da Casa

00:05 Domingo Maior – Kingsman: Serviço Secreto

01:55 Cinemaço – John Wick: Um Novo Dia Para Matar

**Programação Globo: Domingo, 18/08/2024**

O domingo na Globo começa com uma programação variada e repleta de entretenimento para toda a família. O dia começa cedo, às 04:35, com o *Corujão II* apresentando o clássico da dança *Footloose – Ritmo Louco*, que traz energia e música para os notívagos de plantão.

A espiritualidade e a reflexão têm seu espaço às 06:00 com a *Santa Missa*. Em seguida, o *Globo Comunidade* às 06:50 traz temas relevantes para as comunidades locais, preparando o terreno para o empreendedorismo e inovação no *Pequenas Empresas & Grandes Negócios* às 07:20. A manhã continua com informações do campo no *Globo Rural* às 08:05, seguido pelo *Auto Esporte* às 09:25, que é a pedida certa para os apaixonados por carros.

O esporte ganha destaque a partir das 10:00 com o *Esporte Espetacular*, que traz um resumo das principais competições e histórias do mundo esportivo. Ao meio-dia, a *Temperatura Máxima* promete emocionar o público com a exibição de *O Rei Leão* às 12:30, uma aventura que encanta crianças e adultos.

A tarde é animada pelo *Domingão com Huck*, que começa às 14:20 e volta às 18:10 após o futebol, trazendo muita música, diversão e quadros interativos. Entre as duas partes do programa, o futebol, uma paixão nacional, domina a programação das 15:40 às 18:10, com transmissão ao vivo dos principais jogos do dia.

À noite, o *Fantástico* às 20:30 apresenta as principais reportagens e entrevistas da semana, misturando jornalismo e entretenimento. Logo após, às 23:10, o reality *Estrela da Casa* agita a tela da Globo, mostrando mais um episódio cheio de surpresas e desafios.

Para fechar o domingo com muita ação, o *Domingo Maior* exibe *Kingsman: Serviço Secreto* às 00:05, seguido pelo *Cinemaço* às 01:55 com o eletrizante *John Wick: Um Novo Dia Para Matar*, garantindo um fim de noite repleto de adrenalina e emoção.

Não perca nenhum momento desta programação diversificada que a Globo preparou para o seu domingo!