ASSISTIR Brasiliense x Brasil de Pelotas Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (17/08), PALPITES

A PARTIDA entre Brasiliense x Brasil de Pelotas válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (18/08) às 15:30 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Brasiliense x Brasil-RS para Garantir Vaga nas Quartas de Final da Série D**

O Brasiliense se prepara para um importante confronto neste domingo, 18 de agosto, às 15h30, contra o Brasil-RS, no Estádio Elmo Serejo Farias, conhecido como Serejão, em Taguatinga. A partida é o jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, e o Jacaré já leva uma vantagem significativa após a goleada de 4 a 1 no jogo de ida.

**Resumo da Primeira Partida**

No último domingo, 11 de agosto, o Brasiliense dominou o Brasil-RS no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Os gols da vitória foram marcados por Joãozinho, Gui Mendes, Tobinha e Gabriel Pedra. Com esse resultado, o time do Distrito Federal tem a vantagem de perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir a classificação para as quartas de final. Caso o Brasil-RS vença por três gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

**Expectativas para o Jogo de Volta**

Apesar da larga vantagem, o técnico do Brasiliense, e os jogadores enfatizam a importância de manter a seriedade e o foco durante o jogo. O Brasiliense não pretende poupar atletas e jogará com sua força máxima para assegurar a vaga e não correr riscos desnecessários.

**Ingressos e Detalhes do Confronto**

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos na bilheteira do Serejão no dia do jogo. Os preços são acessíveis, com arquibancada a R$5,00 e cadeiras a R$10,00. A expectativa é de um bom público apoiando o time da casa em busca de mais uma vitória.

**Outros Confrontos da Série D**

Além de Brasiliense e Brasil-RS, outros sete jogos definirão as equipes que avançam para as quartas de final. As partidas de volta ocorrem nos seguintes horários e locais:

– **Sábado, 17/8:**

– Nova Iguaçu x Inter de Limeira, no Laranjão, às 15h

– Manauara x Retrô, no Colina, às 16h

– Porto Velho x Itabaiana, no Aluizão, às 16h30

– Iguatu x Manaus, no Morenão, às 18h

– **Domingo, 18/8:**

– Treze x Altos, no Amigão, às 16h

– Anápolis x Cianorte, no Jonas Duarte, às 16h30

– Maringá x Portuguesa-RJ, no Willie Davids, às 18h30

**Conclusão**

O Brasiliense está em uma posição confortável para avançar, mas deve manter o foco e a intensidade para garantir a vaga nas quartas de final da Série D. O confronto promete ser emocionante, com a torcida local ansiosa para ver o Jacaré confirmar sua passagem para a próxima fase da competição.

