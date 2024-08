Rebeca Andrade é uma das atletas confirmadas no Brasileiro de Ginástica Artística em João Pessoa

Falta um mês para o início do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2024, que será realizado em João Pessoa. A disputa trará para a capital paraibana nomes renomados do esporte, como a campeã olímpica do solo nas Olimpíadas de Paris 2024, Rebeca Andrade, e as medalhistas de bronze por equipes Flávia Andrade, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Jade Barbosa. A competição tem início marcado para o dia 15 de setembro e vai até o dia 22.

Rebeca Andrade é uma das atrações do Brasileiro de Ginástica Artística em João Pessoa. (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

No Brasileiro de Ginástica Artística, acontecerão as provas nas categorias masculina e feminina, além das divisões por idade, no infantil e no adulto. Na competição, as disputas serão respectivas de cada aparelho e geral, de forma individual e por equipes. O Ginásio O Ronaldão deve ser o palco do campeonato nacional.

Medalhistas olímpicos no Brasileiro de Ginástica Artística em João Pessoa

Além das meninas medalhistas nas Olimpíadas de Paris 2024, o Brasileiro de Ginástica Artística também vai contar com o atleta olímpico Arthur Nory, bronze na Rio 2016 e que também esteve nos Jogos da capital francesa recentemente.

Além de serem as atuais medalhistas olímpicas, as atletas do Flamengo — Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade — são campeãs brasileiras da modalidade.

Medalhistas das Olimpíadas de Paris 2024 estarão no Brasileiro de Ginástica Artística em João Pessoa. (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

A exceção, comparado aos Jogos Olímpicos de Paris, é por conta de Júlia Soares, que defende o Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (CEGIN).

Ainda não há informações sobre os valores dos ingressos para prestigiar o Brasileiro de Ginástica Artística. A certeza é que a capital paraibana será o palco da modalidade em setembro.

