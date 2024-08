Presidente do PL em Santa Rita recorre à Justiça para deixar coligação de Nilvan

Foto: Divulgação. Laerte Cerqueira

O novo presidente provisório do PL de Santa Rita, Thiago Costa Meireles, pediu à Justiça Eleitoral, nesta terça-feira (13), para que o partido seja retirado da coligação do candidato a prefeito Nilvan Ferreira (Republicanos).

A coligação ‘Uma chance para o novo tempo’ foi registrada na última sexta-feira (9), com Republicanos, Avante, PSB, MDB, Mobiliza, Solidariedade e PL na chapa de Nilvan.

Dois dias antes, no dia 7 de agosto, a Executiva Nacional do PL fez uma intervenção no diretório de Santa Rita, que se sentiu contrariada com a composição de Nilvan com o PSB do governador João Azevêdo (PSB).

À Justiça Eleitoral, Thiago Costa Meireles argumentou que o PL de Santa Rita deixou de fazer parte da coligação no dia 07/08/2024, isto é, antes do envio do DRAP para esta Justiça Eleitoral.

“Os representantes da coligação e os legitimados para a o seu registro no CANDEX, incluíram o Partido Liberal de Santa Rita na coligação, sem ter legitimidade para tanto, bem como interferindo na autonomia partidária, que por decisão interna corporis, decidiu não mais fazer parte da coligação objeto desse DRAP, antes mesmo do seu envio a essa justiça especializada”, afirma.