**Staff de Léo Duarte fala sobre Contato do Vasco e Atualizações Sobre Reforços**

No sábado, 10 de agosto de 2024, surgiram rumores sobre uma possível negociação entre Vasco da Gama e o zagueiro Léo Duarte, atualmente no İstanbul Başakşehir. No entanto, o staff do jogador negou qualquer procura oficial por parte do clube carioca, desmentindo as especulações que circulavam entre os torcedores e a mídia.

A notícia vem em meio à busca contínua do Vasco por reforços para a temporada, enquanto o time se prepara para o clássico contra o Fluminense. As especulações sobre a chegada de novos nomes têm sido frequentes, mas, até o momento, não há confirmações de contatos com Léo Duarte.

**Vasco e Fluminense se Modificam para o Clássico**

O Vasco da Gama e o Fluminense irão se enfrentar em um clássico repleto de mudanças táticas e no elenco. Ambos os treinadores têm feito ajustes visando um melhor desempenho em campo, especialmente considerando a importância do duelo no contexto da temporada.

Enquanto isso, a torcida vascaína aguarda por novidades concretas sobre reforços, após semanas de expectativas e nomes cogitados. A busca continua, e a diretoria do Vasco segue trabalhando para fortalecer o elenco, visando uma melhor posição nas competições em que está envolvido.

Maurício Lemos a Caminho do Vasco: Jogador Enfrenta Questões Pessoais Antes de Fechar Contrato

O zagueiro Maurício Lemos, atualmente no Atlético-MG, está em negociações avançadas para se transferir para o Vasco da Gama. Segundo informações, o clube mineiro já deu o aval para a transação, e agora resta ao jogador acertar detalhes contratuais, como luvas e salários com o Cruzmaltino.

No entanto, a decisão do jogador de 28 anos de se mudar para o Rio de Janeiro enfrenta um obstáculo pessoal. Maurício Lemos, que se adaptou bem à vida em Belo Horizonte, está apreensivo quanto à mudança devido à preocupação com a violência na capital carioca. A informação foi revelada por Edmundo, ex-jogador e ídolo do Vasco.

A torcida vascaína aguarda ansiosa pelo desfecho da negociação, que, se concretizada, representará um reforço importante para o setor defensivo da equipe. O desfecho das negociações deve ocorrer nos próximos dias, com o jogador tomando sua decisão final.

Vasco Trabalha para Recuperar Philippe Coutinho em Menos de 1 Mês

O Vasco da Gama está focado em acelerar a recuperação de Philippe Coutinho, após o meia ter sofrido uma lesão muscular na coxa esquerda durante um treino. A lesão, detectada através de um exame de imagem realizado na segunda-feira, não foi considerada grave pelos médicos do clube.

Diagnóstico e Recuperação

Philippe Coutinho sentiu dor na coxa esquerda durante um treino no domingo. Após exames detalhados, a lesão foi confirmada, iniciando-se imediatamente o processo de recuperação. Embora o clube não tenha estabelecido um prazo exato para o retorno do jogador, há um otimismo cauteloso de que ele possa estar de volta aos gramados em menos de um mês.

O Vasco espera contar com Coutinho para a próxima fase da Copa do Brasil, caso avance na competição. As quartas de final estão marcadas para começar em 28 de agosto, o que coloca pressão sobre a equipe médica para acelerar a recuperação do meia.

Impacto nas Competições

Sem Coutinho, o Vasco enfrentará o Atlético-GO nesta quarta-feira, em São Januário. Além disso, o jogador deve perder pelo menos três partidas do Campeonato Brasileiro, contra Fluminense, Criciúma e Athletico-PR.

Se tudo correr conforme o planejado, a expectativa é que Coutinho possa voltar a tempo para o clássico contra o Flamengo, programado para o dia 15 de setembro. As previsões mais otimistas indicam que ele pode retornar até mesmo antes desse prazo.

Expectativas do Clube

O clube adota uma abordagem cautelosa, monitorando a evolução de Coutinho diariamente. A recuperação dependerá do progresso contínuo do jogador e da resposta ao tratamento.

A recuperação rápida de Philippe Coutinho é crucial para as ambições do Vasco na temporada, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. A torcida e a equipe técnica esperam que o talentoso meia possa voltar ao seu melhor nível o mais rápido possível.

**Fonte:** Blog Diogo Dantas – O Globo

Situação de Praxedes no Vasco

Praxedes, que perdeu espaço no time carioca, atuou em apenas seis partidas do Brasileirão deste ano. Devido à baixa quantidade de jogos, ele está apto a disputar a mesma competição por outra equipe, facilitando assim uma possível transferência para o Athletico-PR.