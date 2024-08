Que horas começa Olimpiadas e Supercine?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 10/08.

**Programação de Sábado, 10/08/2024: Destaques da TV Globo**

Neste sábado, a TV Globo apresenta uma programação diversificada que mistura entretenimento, jornalismo, e esporte, ideal para quem quer aproveitar o fim de semana em frente à TV. Confira os principais destaques do dia:

**04:30 – Corujão II: Patch Adams – O Amor É Contagioso**

O dia começa com o inspirador filme “Patch Adams – O Amor É Contagioso”, estrelado por Robin Williams. A história emocionante de um médico que acredita que o humor é a melhor medicina é perfeita para começar o sábado com uma dose de otimismo e reflexão.

**06:00 – Globo Repórter**

Logo cedo, o “Globo Repórter” reprisa uma das suas reportagens especiais, trazendo temas que exploram o cotidiano, as maravilhas naturais e culturais do Brasil e do mundo, sempre com um olhar profundo e detalhado.

**06:50 – É de Casa**

O “É de Casa” entra no ar com sua mistura de dicas de culinária, jardinagem, decoração e variedades, além de entrevistas e debates sobre temas do dia a dia. É o programa ideal para quem gosta de começar o fim de semana com informações práticas e úteis para o lar.

**08:50 – Olimpíadas de Paris 2024**

Em seguida, a TV Globo dedica um bom tempo à cobertura das Olimpíadas de Paris 2024, exibindo as principais competições e momentos mais emocionantes do evento esportivo que reúne atletas de todo o mundo.

**10:45 – É de Casa**

O programa “É de Casa” retorna para completar a manhã com mais conteúdo interessante e variado, preparando o público para o resto do dia.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

A primeira edição do “Praça TV” traz as notícias locais e regionais, informando os telespectadores sobre tudo o que está acontecendo em suas cidades.

**13:00 – Globo Esporte**

O “Globo Esporte” faz uma análise detalhada dos jogos e competições esportivas, com foco nas Olimpíadas, além de cobrir o futebol nacional e outras modalidades que movimentam o esporte no Brasil.

**13:25 – Jornal Hoje**

Na sequência, o “Jornal Hoje” traz as principais notícias do Brasil e do mundo, abordando os fatos mais importantes e atualizando o público com as últimas informações.

**14:05 – Olimpíadas de Paris 2024**

A cobertura das Olimpíadas de Paris 2024 continua à tarde, destacando competições emocionantes e a busca pelo ouro de atletas de várias partes do mundo.

**17:00 – Caldeirão Com Mion**

O “Caldeirão Com Mion” é garantia de diversão, com quadros populares, brincadeiras com celebridades, histórias inspiradoras, e muita música, comandado pelo carismático Marcos Mion.

**18:30 – No Rancho Fundo**

Em seguida, o programa “No Rancho Fundo” traz a cultura e a música sertaneja, explorando as raízes e tradições do interior do Brasil, com entrevistas e apresentações musicais.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

A segunda edição do “Praça TV” atualiza os telespectadores com as principais notícias da tarde, trazendo informações locais com relevância e precisão.

**19:25 – Família é Tudo**

“Família é Tudo” traz momentos de descontração, humor, e histórias familiares que prometem entreter toda a família no início da noite.

**20:00 – Jornal Nacional**

O “Jornal Nacional” faz a cobertura dos principais acontecimentos do dia, com reportagens investigativas e análises profundas sobre os fatos que impactam o Brasil e o mundo.

**20:35 – Renascer**

Na sequência, o capítulo da novela “Renascer” promete trazer mais emoções e reviravoltas na história que cativa o público com dramas familiares e romances intensos.

**21:10 – Futebol**

O horário nobre do sábado é dedicado ao futebol, com a transmissão de uma partida ao vivo. A emoção do esporte mais popular do Brasil invade as telas, proporcionando momentos de pura adrenalina.

**23:30 – Central Olímpica**

Para quem não perde um detalhe dos Jogos Olímpicos, o “Central Olímpica” faz um resumo dos principais momentos do dia, destacando performances marcantes e medalhas conquistadas.

**23:55 – Altas Horas**

O “Altas Horas” encerra a noite com entrevistas, música ao vivo, e debates sobre temas variados, comandado por Serginho Groisman, atraindo um público que busca entretenimento inteligente e descontraído.

**01:20 – Supercine: Férias Frustradas**

Para quem ainda está acordado, o “Supercine” exibe a comédia “Férias Frustradas”, garantindo boas risadas com a desastrosa viagem de férias da família Griswold.

**03:00 – Corujão I: Um Lugar Chamado Notting Hill**

Finalizando a madrugada, o clássico romântico “Um Lugar Chamado Notting Hill” é uma ótima pedida para quem gosta de histórias de amor com um toque de humor, estrelado por Julia Roberts e Hugh Grant.

Com uma programação que equilibra jornalismo, esporte e entretenimento, a TV Globo garante um sábado cheio de opções para todos os públicos. Não perca!