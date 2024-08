‘A gente se sente honrado’, diz 1º grupo de K-pop a se apresentar na cidade

Integrantes do NTX, primeiro grupo de K-pop a se apresentar em João Pessoa, em coletiva de imprensa.. Mabel Pontes

O grupo sul-coreano NTX, que se apresenta na noite desta sexta-feira (9), no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, é o primeiro do K-pop a fazer um show em João Pessoa. Em coletiva de imprensa realizada no Espaço Cultural durante a tarde, os rapazes afirmaram se sentirem honrados pela oportunidade.

“A gente se sente muito honrado de estar podendo fazer parte desse momento e, com todo esse peso [de ser o primeiro grupo de pop sul-coreano na capital paraibana], a gente vai fazer aqui o melhor show possível”, afirmou Yun Hyeok, um dos oito integrantes do NTX.

Conexão com os fãs

Ao serem perguntados sobre o sentimento de identificação provocado por estarem em contato com os fãs paraibanos e de outras partes do Brasil pela primeira vez, os integrantes do NTX afirmaram já se sentirem conectados com os fãs brasileiros.

“Essa conexão [com os fãs], a gente conseguiu estabelecer muito mais do que a gente esperava. Superou totalmente as nossas expectivas. E com certeza existe a barreira linguística, a gente não consegue se comunicar através da língua, mas acredito que através das nossas músicas e dos nossos shows, a gente consegue criar essa conexão”, complementou Yun Hyeok.

Show no Espaço Cultural José Lins do Rêgo

O show do NTX reuniu do lado de fora do Espaço Cultural fãs de João Pessoa e de outras capitais do país, como Pernambuco, que fizeram viagens em conjunto para assistirem a primeira apresentação do grupo sul coreano em solo paraibano.

O NTX se apresenta no palco do evento HQPB K-Fest, nesta sexta-feira (9), com Fanmeeting e Meet and Greet com os fãs marcados para os dias 10 e 11 de agosto.