Veja os classificados e todos os confrontos das Oitavas da Série D

Duelos Definidos! Veja Todos os Confrontos das Oitavas da Série D

A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite deste domingo, 4 de agosto de 2024, e os confrontos das oitavas de final já estão definidos. O Brasiliense, único representante do Distrito Federal na competição, enfrentará o Brasil de Pelotas nas oitavas de final. O Jacaré decide a vaga em casa, com a partida de volta marcada para Brasília.

Brasiliense Avança com Emocionante Classificação

Classificado como primeiro colocado do Grupo 5, o Brasiliense confirmou seu favoritismo ao eliminar o Real Noroeste-ES, quarto colocado do Grupo 6. No primeiro confronto, fora de casa, o Jacaré venceu por 2 a 0, com gols de João Santos e Nenê Bonilha. No jogo de volta, no estádio Serejão, o Real Noroeste surpreendeu ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo, gols de Rodrigues Piauí e Juninho Potiguar. Porém, antes do intervalo, Joãozinho descontou para o Brasiliense. Na segunda etapa, Gui Mendes marcou um golaço, garantindo a classificação candanga com um empate agregado de 3 a 2.

Próximo Desafio: Brasil de Pelotas

De acordo com o regulamento da competição, o adversário do Brasiliense nas oitavas seria o vencedor do confronto entre Brasil de Pelotas e Água Santa-SP. No primeiro jogo, fora de casa, o Brasil de Pelotas venceu por 2 a 1. Na partida de volta, a equipe xavante goleou por 3 a 0, avançando com tranquilidade às oitavas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu as datas, locais e horários dos confrontos, mas os mandos já estão estabelecidos: o primeiro duelo será em Pelotas e a volta em Brasília.

Outros Classificados

Além do Brasiliense e do Brasil de Pelotas, outras 14 equipes se classificaram para as oitavas de final da Série D. São elas: Manauara, Retrô, Altos, Treze, Manaus, Iguatu, Porto Velho, Itabaiana, Portuguesa-RJ, Maringá, Nova Iguaçu, Inter de Limeira, Anápolis e Cianorte. Esses clubes agora disputam oito vagas nas quartas de final.

Confrontos das Oitavas de Final

Confira os confrontos das oitavas de final da Série D, com os times à esquerda fazendo o primeiro jogo em casa:

– Retrô-PE x Manauara-AM

– Altos-PI x Treze-PB

– Manaus-AM x Iguatu-CE

– Itabaiana-SE x Porto Velho-RO

– Brasil-RS x Brasiliense-DF

– Portuguesa-RJ x Maringá-PR

– Inter de Limeira-SP x Nova Iguaçu-RJ

– Cianorte-PR x Anápolis-GO

Expectativas e Preparação

O Brasiliense volta a jogar as oitavas de final da Série D após quatro anos e busca manter o bom desempenho para avançar ainda mais na competição. Com o terceiro melhor desempenho geral até agora, o Jacaré entra confiante, mas ciente das dificuldades que enfrentará contra o tradicional Brasil de Pelotas, que atualmente ocupa a 13ª colocação.

Os torcedores estão ansiosos pelo desfecho desses duelos, que prometem ser eletrizantes. Fique atento às próximas atualizações sobre as datas e horários dos jogos, e continue acompanhando a cobertura completa da Série D.

Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando

SERIE D, dedicado e também no grupo Série D da MRNews.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

Tags: #potiguardemossoro.com.br #santacruz #sousa #america-rn #BARRA #Cascavel #Hercílioluz #Maringá #pousoalegre #motoclub #trem #princesadesolimoes #Brasiliense #realbrasilia #Anápolis #aguasanta #lusa