José Nunes lança livro que resgata a história de Serraria

Foto: Evandro Pereira/A União

O jornalista José Nunes, membro da Academia Paraibana de Letras (APL), vai lançar a obra “Serraria-A Princesa do Brejo”, neste sábado (3).

O evento ocorre Casa de Wellington Farias Ponto de Cultura Roberto Luna, como parte da programação do Projeto Caminhos do Frio, em Serraria.

O livro foi publicado em 1997, por ocasião do centenário da cidade, recebeu uma segunda edição este ano, com uma narrativa ainda mais detalhada e com informações históricas sobre o passado de Serraria, seus arredores e sua gente.

“Naquele momento a nossa intenção foi reunir o máximo de informações acerca do passado da nossa terra, espalhadas em jornais e livros, coletar depoimentos de seus habitantes, de modo a contribuir para manter viva a memória da nossa gente e ajudar em futuras pesquisas”, comentou José Nunes.

Para a produção do livro, Nunes, partiu de levantamentos em jornais e livros que abordam aspectos das cidades surgidas na região do Brejo e seus arredores, com registro de fatos e acontecimentos que remontam ao início do século 19. O período inicial foi áureo, com a instalação de engenhos e fazendas de café.

O autor penetrou nos meandros da história narrada por historiadores apontando os primeiros passos de famílias que se estabeleceram em Serraria, principalmente procedentes de Areia e Bananeiras, para compor narrativa sobre sua cidade.

“Minha proposta de agora, assim como foi no ano de 1997, quando a primeira edição foi lançada, é possibilitar que as gerações futuras tenham em mãos pontos de partidas para conhecer o passado de nossa cidade e, sobretudo, para evitar que tudo se perca”, comentou.

José Nunes

José Nunes da Costa, natural de Serraria (PB), 1954. Jornalista, poeta e cronista. Casado, tem três filhos e quatro netos. Formação em Teologia pela Escola Ministerial do Seminário Arquidiocesano. Membro da Academia Paraibana de Letras, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP), União Brasileira de Escritores-Paraíba-UBE-PB e da Associação Paraibana de Imprensa. Diácono na Arquidiocese da Paraíba e Oblato Beneditino do Mosteiro de São Bento, em Olinda (PE). Tem vários livros publicados no gênero de Poesia, crônica, ensaios biográficos e pesquisas históricas.

Programação do Caminho do Frio em Serraria

No dia 3 de agosto, a programação do Caminho do Frio em Serraria, é a seguinte:

10h30 – Oficina de Leitura, com o tema: A Obra de Ariano Suassuna, tendo como ministrante a Professora Doutora Marineuma Oliveira, coordenadora do Grupo Poética Evocare.

14 h – Recital de Música dos Ex-alunos de Wellington Farias (Violão), e às 15 horas, apresentação do Grupo Poética Evocare (apresentação realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo), com o tema: Horizonte Mirado na Lupa (Baseado em antologia organizada pelo poeta Lau Siqueira, só com poetas paraibanos ou radicados na Paraíba)

16 h – lançamento do livro “Serraria-A Princesa do Brejo”, de José Nunes, jornalista e acadêmico da Academia Paraibana de Letras e sócio do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano.

Lançamento da 2ª edição do livro “Poéticas Recordações”, de Félix Lima Wanderley (póstumo), “Ancar Serraria – Um projeto que deu certo”, de Manoel Luiz da Silva.

17 h – Recital de Música dos ex-alunos de Wellington Farias (Instrumentos de sopro).