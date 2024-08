Semob-JP prepara operação especial de transporte para shows no Busto de Tamandaré

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SemobJP) preparou para próxima segunda-feira (5), feriado pelo aniversário da cidade, uma operação de transporte que vai garantir ônibus durante os deslocamentos tanto para o Parque Solon de Lucena (Lagoa), quanto para o Busto de Tamandaré, onde terão atrações musicais.

Com os shows das bandas Calcinha Preta e Cavaleiro do Forró, a expectativa é de que uma grande multidão vá à orla a partir das 19h, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco. Com isso, serão ofertadas viagens com reforço aos usuários das linhas 1500, 5100, 5600, 5603, 507 e, ainda, mais seis veículos extras para qualquer ponto da cidade.

Já no Parque Solon de Lucena, onde serão mantidos parques e outras atrações por conta da Festa das Neves, funcionarão 11 linhas de ônibus até as 23h, com saída do Terminal de Integração do Varadouro. Porém, excepcionalmente, para atender os pessoenses e turistas da Festa das Neves, os veículos sairão do novo terminal de ônibus da Lagoa.

Além disso, serão disponibilizadas viagens extras para atender os usuários após o término dos eventos no Centro. Entre as linhas; 104, 116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 701, 1500 e 5100. Equipes de agentes

“Desde a abertura da Festa das Neves, no último sábado (27), estamos garantindo a segurança viária e o transporte público aos usuários que estão participando do evento. Até o momento, não registramos qualquer ocorrência grave e manteremos nossos trabalhos para que assim permaneça, tanto no trânsito quanto no transporte, para estes shows na orla também”, ressaltou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa.

Por se tratar de um feriado, ao longo do dia 5 de agosto, tendo em vista a redução do número de usuários, a operação de ônibus sofrerá alteração durante o dia/tarde, quando 44 linhas estarão operando, mesmo quadro que atua aos domingos e/ou feriados. Para conferir todos os detalhes sobre linhas e itinerários basta acessar o site: portal.semobjp.pb.gov.br

Até 00h, em caso de emergências de trânsito, mensagens de texto podem ser enviadas ao Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT/Semob-JP), pelo WhatsApp 98760-2134.