Temperatura Máxima exibe HOJE Domingo (21/07) na Globo – Copias de Volta à Vida

Domingo, 21/07/2024

04:25 Corujão II – Meu Primeiro Amor

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:45 Temperatura Máxima

14:25 Domingão Com Huck

15:40 Futebol jogos de hoje ao vivo

18:10 Domingão Com Huck

20:45 Fantástico

23:35 No Corre – Partiu Entrega

00:20 Domingo Maior –

02:05 Cinemaço –

Copias de Volta à Vida

**Título Original:** Replicas

**Ano de Lançamento:** 2018

**Direção:** Jeffrey Nachmanoff

**Elenco:** Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, John Ortiz, Emjay Anthony

**Sinopse:**

*Copias de Volta à Vida* é um thriller de ficção científica que mergulha nas profundezas da ética e das emoções humanas ao explorar os limites da ciência e da clonagem.

#### Enredo:

O filme centra-se em Will Foster (Keanu Reeves), um brilhante neurocientista especializado na transferência de consciência humana para corpos artificiais. Trabalhando em um projeto altamente secreto para uma empresa de biotecnologia, Will está à beira de uma descoberta revolucionária que poderia mudar a humanidade para sempre.

A vida de Will sofre uma reviravolta devastadora quando ele e sua família sofrem um trágico acidente de carro, deixando apenas ele como sobrevivente. Devastado pela perda de sua esposa Mona (Alice Eve) e seus três filhos, Will, em um ato de desespero e amor, decide usar seus conhecimentos científicos para trazê-los de volta à vida.

Com a ajuda de seu colega de trabalho e amigo Ed Whittle (Thomas Middleditch), Will rouba equipamentos da empresa e monta um laboratório improvisado em sua casa. Eles começam o processo arriscado de clonagem dos corpos de Mona e dos filhos, transferindo suas consciências para as novas cópias. No entanto, devido a limitações de recursos, Will enfrenta uma decisão agonizante: ele só pode clonar três dos quatro membros da família.

Will escolhe deixar sua filha mais nova, Zoe, de fora do processo e remove todas as memórias dela das mentes da sua família clonada. Quando Mona e as crianças (Matt e Sophie) despertam, eles estão aparentemente bem, mas sem memória do acidente ou da existência de Zoe. À medida que tentam se readaptar à vida normal, Will luta para manter o segredo sobre a clonagem e a ausência de Zoe.

Os desafios aumentam quando a empresa de biotecnologia descobre a atividade clandestina de Will e envia o implacável Jones (John Ortiz) para recuperar o equipamento roubado e destruir as provas do experimento ilegal. Jones ameaça a segurança da família de Will, forçando-o a correr contra o tempo para proteger os seus entes queridos e garantir que seu trabalho revolucionário não caia nas mãos erradas.

Conforme o tempo passa, as cópias começam a mostrar sinais de instabilidade, tanto física quanto mental, o que coloca Will em um dilema ético profundo sobre os limites de sua ciência. A situação se agrava quando Mona começa a recuperar fragmentos de memória sobre Zoe, levando-a a questionar as lacunas em suas lembranças.

A narrativa atinge seu clímax em uma série de confrontos intensos, onde Will deve enfrentar não apenas as consequências de seus atos desesperados, mas também a iminente destruição de sua família clonada. Ele se vê forçado a tomar decisões difíceis para salvar aqueles que ama, culminando em um desfecho que desafia a moralidade e a ética da clonagem humana.

*Copias de Volta à Vida* é um filme que mistura ação e suspense com questões filosóficas profundas sobre a natureza da identidade, a dor da perda e os extremos a que alguém pode chegar por amor. A atuação de Keanu Reeves traz uma carga emocional intensa, fazendo o público refletir sobre o custo de desafiar os limites da ciência.