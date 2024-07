Matheus Nachtergaele, o João Grilo do ‘Auto da Compadecida’, é confirmado no Imagineland 2024

Foto: Beatriz Freire/TV Cabo Branco. Beatriz Freire/TV Cabo Branco

O ator Matheus Nachtergaele, que interpreta João Grilo no filme o “O Auto da Compadecida”, foi confirmado no Imagineland 2024, que acontecerá na próxima semana em João Pessoa. O evento de cultura pop também deve receber Selton Mello e Virgínia Cavendish em um painel temático sobre “O Auto da Compadecida 2”, continuação da obra inspirada na peça do paraibano Ariano Suassuna.

Matheus Nachtergaele esteve recentemente, no fim de maio deste ano, em João Pessoa. Na ocasião, o ator participou de debates no Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP), e relatou que mesmo tendo interpretado diversos outros personagens em sua carreira, será, junto com Selton Mello, “para sempre João Grilo e Chicó”.

Além dos atores Matheus Nachtergaele, Selton Mello e Virgínia Cavendish, também devem participar do painel temático do “Auto da Compadecida 2” a codiretora do filme, Flávia Lacerda, o diretor de fotografia, Gustavo Hadba, e João Suassuna, neto de Ariano Suassuna, autor da obra original.

O evento com a participação do elenco irá ocorrer no sábado, dia 27 de julho, no Centerplex Cinemas Pedra do Reino, originalmente instalado no Teatro Pedra do Reino.

O Auto da Compadecida 2

O “Auto da Compadecida 2” tem direção de Guel Arraes, assim como há 20 anos, e Flávia Lacerda, com produção da Conspiração e H2O Films. O filme deve ser lançado no dia 25 de dezembro deste ano.

A trama segue as aventuras de João Grilo e Chicó. Eles são dois sujeitos simples que vivem no interior do país e enganam um grupo de pessoas em uma pequena cidade paraibana. Mas quando eles morrem, devem ser julgados antes de entrarem no paraíso.

Imagineland 2024

O Imagineland 2024 – que acontece nos dias 26, 27 e 28 de julho em João Pessoa , já confirmou atrações como Carlos Villagrán (o Quico, de Chaves) a Vincent Martella (o Greg, de Todo Mundo Odeia o Chris).