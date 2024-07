Hulk lamenta empate e chances perdidas do Atlético-MG contra o Juventude

O atacante Hulk lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Atlético-MG no empate por 1 a 1 contra o Juventude, pela 17ª rodada do Brasileirão, na noite da terça-feira (16), em jogo que aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília. A partida também marcou os retornos do zagueiro Junior Alonso e do meia-atacante Bernard ao Galo.

Foto: Pedro Souza / Atlético. Pedro Souza/Atlético

Após o jogo, o atacante paraibano Hulk expressou sua insatisfação com o resultado, destacando que o time mineiro não aproveitou as boas chances criadas. O jogador ainda comentou que o gol de Junior Alonso foi uma tentativa de cruzamento que acabou entrando.

“Faltou melhorar nas definições. Criamos bastante, principalmente no primeiro tempo, mas pecamos nas finalizações. Tomamos decisões precipitadas no último lance e sofremos um gol de contra-ataque, na única chance que eles tiveram no primeiro tempo. Esse empate tem um gosto amargo. Queríamos a vitória para encostar ainda mais na tabela. Ele [Alonso] tentou cruzar e acabou marcando um gol à la Roberto Carlos”, analisou Hulk.

Hulk também elogiou a reestreia de Bernard, que voltou ao Atlético-MG após 11 anos atuando no exterior.

“Bernard tem muita qualidade técnica. Conhecer o clube e ser amado pela torcida é fundamental. Ele retorna com muita vontade, garra e raça para vestir essa camisa”, afirmou o atacante.

(Foto: Robson Mafra / AGIF). Robson Mafra/AGIF

O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco, às 16h, na Arena MRV, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.