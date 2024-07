Por MRNews



Renascer tem cenas inéditas com volta de Jacutinga e público vibra de felicidade

Em **Renascer**, a tristeza de Norberto (Matheus Nachtergaele) por não encontrar Jacutinga (Juliana Paes) comoveu profundamente Dona Patroa (Camila Morgado) e Rachid (Almir Sater).

Na novela das nove da Globo, sensibilizado pela dor do amigo, o libanês decide agir por conta própria para ajudar Norberto. Em breve, o libanês sairá em busca da antiga dona do bordel, deixando Iolanda esperando ansiosamente sem saber se ele conseguirá trazer a personagem icônica de volta a Ilhéus.

Paradeiro de Jacutinga em Renascer

Conforme Clara Ribeiro, do Observatório da TV, há poucas informações sobre o paradeiro de Jacutinga, entretanto, tudo indica que a cafetina fará um retorno triunfal. A atriz Juliana Paes já revelou recentemente que houve negociações com a direção para que ela volte a gravar cenas para a trama de Bruno Luperi.

A artista estava muito ocupada com projetos de streaming, o que tornou sua participação incerta até agora. Ao que parece, Juliana Paes conseguiu ajustar sua agenda e a personagem Jacutinga reaparecerá para aquecer o coração de Norberto e renovar a trama, originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Emoção inédita na novela das nove da Globo

O autor do remake decidiu estender a presença da dona do bordel, principalmente para valorizar o trabalho de alta qualidade de Matheus Nachtergaele. Na versão de 1993, a personagem ia embora sem deixar rastros e não tinha nenhuma ligação com Norberto, o dono da venda.

Agora, a nova versão promete trazer mais emoção e complexidade ao relacionamento dos personagens. Assim, o retorno de Jacutinga promete não só reacender a esperança de Norberto, mas trazer novos desdobramentos e emoções para a novela da Globo.

Damião se alia à Eliana e se torna cúmplice de crime contra José Inocêncio em Renascer

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de **Renascer** verão nos próximos capítulos que Eliana, interpretada por Sophie Charlotte, vai mostrar novamente sua sagacidade e habilidade em manipular as situações a seu favor.

Segundo Fernanda Lopes, colunista do Notícias da TV, a personagem tem planos ambiciosos que envolvem Egídio, papel de Vladimir Brichta, mas também usará Damião (Xamã) para suas manobras arriscadas na sequência da novela das nove da Globo.

Damião flagra Eliana com o cacau roubado

Desde o início, Eliana esteve ao lado de Egídio por interesse, vislumbrando um futuro próspero ao se tornar sua esposa. Sua intenção é usufruir dos bens do coronel e ainda se vingar de José Inocêncio, com quem possui antigas desavenças relacionadas a disputas de terra. Esse passado conturbado e seus objetivos ocultos são o combustível para suas ações audaciosas na trama.

Em uma reviravolta de eventos, Eliana se envolveu diretamente em atividades ilícitas, como o roubo de cacau das plantações que pertenceram ao seu falecido marido. Sem remorsos, ela planeja usar o fruto do crime para alcançar seus objetivos, mostrando uma frieza e calculismo que definem sua personagem.

Damião trai José Inocêncio e vira cúmplice de Eliana

O enredo ganha mais tensão quando Damião, um dos capangas de José Inocêncio, flagra Eliana em posse do cacau roubado. Essa cena, que está prevista para ir ao ar no capítulo da próxima segunda-feira (15), promete ser um ponto de virada para os envolvidos.

Apesar da lealdade de Damião a José Inocêncio, Eliana prova ser mais astuta. Com sua persuasão, ela não apenas convence Damião a manter segredo sobre o roubo, mas também a trabalhar para ela. O capanga, já enfeitiçado pelos encantos da ex-modelo, aceita se aliar a ela em seus planos futuros. Eliana, agora com Damião ao seu lado, revela um plano mais sórdido ainda: usar o cacau roubado para se livrar de Egídio.

Renascer: Joaninha Assume a Casa e Faz Egídio Ter o Maior Medo da Sua Vida

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de **Renascer** assistirão nos próximos capítulos a um momento de alta tensão entre Egídio (Vladimir Brichta) e Joana (Alice Carvalho). O vilão enfrentará o maior medo de sua vida ao ser ameaçado com um facão pela ex-funcionária, que decide proteger Tião (Irandhir Santos) a qualquer custo.

Egídio invade a casa de forró de Patroa (Camila Morgado) com a intenção de provocar Sandra (Giullia Buscacio) e insinua que foi Tião quem o baleou. Furiosa com a atitude do fazendeiro, Joana toma a frente e coloca um facão no pescoço do vilão, ameaçando matá-lo se ele não sair imediatamente.

Segundo Carla Bittencourt, do Notícias da TV, no capítulo previsto para o final do mês, Egídio, ex de dona Patroa, provocará Joana e seus filhos após invadir a casa que pertenceu a Jacutinga (Juliana Paes). Egídio menciona o pacto de Tião com a criaturinha de Inocêncio (Marcos Palmeira), o que leva Joana a agir de forma extrema, pegando uma faca e encostando-a no pescoço do vilão.

Sandra chega nesse momento crucial e impede Joana de ferir Egídio, retirando a arma das mãos dela. Mesmo assim, a mensagem de Joana é clara: qualquer ameaça a Tião não será tolerada. A cena promete ser uma das mais intensas da novela, deixando Egídio em pânico e reafirmando o caráter protetor e destemido de Joana.

Renascer: Rachid Encontra o Bordel em que Jacutinga Está Atendendo e Fica Desnorteado

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de **Renascer** verão nos próximos capítulos que a trama de Jacutinga (Juliana Paes) permanece em aberto, permitindo uma possível retomada da personagem, dependendo das negociações entre a atriz e a Globo. A famosa cafetina foi uma presença marcante nos primeiros capítulos da novela, e sua possível volta é um ponto de suspense e expectativa para a audiência.

Juliana Paes, cuja participação inicial foi planejada para ser curta, está atualmente em negociações para um possível retorno. Enquanto isso, o autor Bruno Luperi se vê obrigado a adaptar a narrativa para acomodar tanto a presença quanto a ausência da personagem. Nos próximos capítulos da trama, Rachid (Almir Sater) se encontrará numa encruzilhada devido às ações de Norberto (Matheus Nachtergaele), que se vê profundamente afetado pela partida de Jacutinga.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Rachid descobrirá o paradeiro atual de Jacutinga por meio de um motorista durante suas viagens. A prostituta estará trabalhando em um inferninho de má reputação perto de Ilhéus. A grande encruzilhada de Rachid é que Norberto expressará seu desdém pelo retorno de Jacutinga, ameaçando deixar tudo para trás se ela reaparecer, complicando os planos do libanês.

Bruno Luperi, enfrentando a incerteza da negociação com Juliana Paes, que está fazendo sucesso em uma série da Netflix, tem preparado o terreno para ambos os cenários. Se a atriz acertar seu retorno, Rachid ignorará as ameaças de Norberto e seguirá o endereço fornecido pelo motorista. Caso contrário, se a negociação não frutificar e Jacutinga não retornar, Rachid respeitará a decisão de Norberto, e a história seguirá sem ela.

Esses desenvolvimentos adicionam uma camada extra de tensão e expectativa à trama, mantendo os telespectadores ansiosos para ver o desenrolar das próximas cenas.

José Inocêncio Parte Deixando Linda Missão para os Filhos e Presente para Tião Galinha em Renascer

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de **Renascer** verão nos próximos capítulos que José Inocêncio (Marcos Palmeira) tomará uma decisão surpreendente que mudará o curso de sua vida e de sua família. O coronel anunciará sua decisão de deixar a fazenda e viajar para o Espírito Santo, determinado a começar um novo capítulo longe das terras que por tanto tempo comandou.

No episódio que vai ao ar nesta quarta-feira (10), Inocêncio reunirá seus três filhos — Augusto (Renan Monteiro), Bento (Marcello Melo Jr), e João Pedro (Juan Paiva) — para discutir a sucessão dos negócios da família. Nesse encontro, ele revelará sua intenção de passar a responsabilidade para eles, insistindo que eles devem gerir juntos a fazenda para que ele possa partir tranquilamente.

Além disso, o fazendeiro fará um gesto simbólico ao passar seu famoso cramulhão, o diabinho que sempre foi uma espécie de talismã para ele, para Tião (Irandhir Santos). Inocêncio explicará que o trato que tinha com o diabo já foi cumprido e que Tião pode fazer o que desejar com o objeto. “O que você bem entender. Mas saiba que ele não vai dar nada na tua mão”, dirá Inocêncio, revelando que Tião poderá pedir o que quiser que o cramulhão lhe abrirá os caminhos para conseguir.

Segundo Carla Bittencourt, colunista do Notícias da TV, em um momento de reflexão com Deocleciano (Jackson Antunes), Inocêncio considerará a oferta de Aurora (Malu Mader) para trabalhar com ela no Espírito Santo. O diálogo entre eles destacará o cansaço de Inocêncio com as tensões familiares recentes e seu desejo por uma mudança de ares.

Finalmente, ao comunicar sua decisão aos filhos, Inocêncio deixará claro que sua partida está condicionada à capacidade deles de assumirem juntos a administração da fazenda. “O que vocês têm a dizer?“, questionará ele. Após um breve momento de surpresa, João Pedro, assumindo a liderança entre os irmãos, garantirá ao pai que ele pode partir em paz: “Sinhô pode í sossegado“.

Este marco na trama promete trazer novos desafios e desenvolvimentos para os personagens, enquanto Inocêncio se prepara para uma nova jornada, deixando seus filhos com a responsabilidade de continuar seu legado.