QUE HORAS COMEÇA RENASCER E SESSÃO DA TARDE?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 09/07.

Terça-feira, 16/07/2024

Programação de Terça-feira, 16/07/2024

04:00 – Hora Um

Comece o dia bem informado com as primeiras notícias do Brasil e do mundo.

06:00 – Bom Dia Praça

Noticiário regional para manter você atualizado com as principais informações da sua cidade e região.

08:30 – Bom Dia Brasil

As notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, com análises e reportagens especiais.

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

Patrícia Poeta recebe convidados para um bate-papo sobre temas atuais e relevantes.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga e Louro José trazem receitas, dicas e entretenimento para a sua manhã.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

Noticiário local com as principais notícias da sua região.

13:00 – Globo Esporte

Todas as novidades do mundo dos esportes, com destaque para o futebol.

13:25 – Jornal Hoje

As principais notícias do Brasil e do mundo no início da tarde.

14:45 – Cheias de Charme

Reprise da novela que conquistou o Brasil com a história das empreguetes.

15:25 – Sessão da Tarde – Soul Surfer – Coragem De Viver

A inspiradora história de Bethany Hamilton, uma jovem surfista que enfrenta desafios após perder um braço em um ataque de tubarão.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

A emocionante trama de amor e reencarnação que encantou o público.

18:25 – No Rancho Fundo

A novela das seis que conta a história de uma fazenda e seus habitantes.

19:10 – Praça TV – 2ª Edição

Noticiário local com as principais notícias da sua região no final da tarde.

19:40 – Família é Tudo

Série que explora as dinâmicas e desafios das famílias modernas.

20:30 – Jornal Nacional

O mais importante telejornal do Brasil, com as principais notícias do dia.

21:20 – Renascer

Novela das nove que acompanha as reviravoltas da vida de José Inocêncio e sua família.

22:25 – Encantado’s

Programa de variedades com música, entrevistas e entretenimento.

23:05 – Sob Pressão

Série que mostra o dia a dia dos médicos em um hospital público.

23:50 – Profissão Repórter

Caco Barcellos e sua equipe investigam temas relevantes e polêmicos da atualidade.

00:30 – Jornal da Globo

Noticiário noturno com as últimas notícias do Brasil e do mundo.

01:20 – Conversa com Bial

Pedro Bial recebe convidados para conversas profundas e interessantes.

02:00 – Família é Tudo

Reprise do episódio exibido mais cedo.

02:45 – Comédia Na Madruga I

Uma seleção de programas de comédia para você dar boas risadas.

03:20 – Comédia Na Madruga II

Continuação da sessão de humor para animar a madrugada.