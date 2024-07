Por MRNews



José Inocêncio Parte Deixando Linda Missão para os Filhos e Presente para Tião Galinha em Renascer

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de **Renascer** verão nos próximos capítulos que José Inocêncio (Marcos Palmeira) tomará uma decisão surpreendente que mudará o curso de sua vida e de sua família. O coronel anunciará sua decisão de deixar a fazenda e viajar para o Espírito Santo, determinado a começar um novo capítulo longe das terras que por tanto tempo comandou.

No episódio que vai ao ar nesta quarta-feira (10), Inocêncio reunirá seus três filhos — Augusto (Renan Monteiro), Bento (Marcello Melo Jr), e João Pedro (Juan Paiva) — para discutir a sucessão dos negócios da família. Nesse encontro, ele revelará sua intenção de passar a responsabilidade para eles, insistindo que eles devem gerir juntos a fazenda para que ele possa partir tranquilamente.

Além disso, o fazendeiro fará um gesto simbólico ao passar seu famoso cramulhão, o diabinho que sempre foi uma espécie de talismã para ele, para Tião (Irandhir Santos). Inocêncio explicará que o trato que tinha com o diabo já foi cumprido e que Tião pode fazer o que desejar com o objeto. “O que você bem entender. Mas saiba que ele não vai dar nada na tua mão”, dirá Inocêncio, revelando que Tião poderá pedir o que quiser que o cramulhão lhe abrirá os caminhos para conseguir.

Segundo Carla Bittencourt, colunista do Notícias da TV, em um momento de reflexão com Deocleciano (Jackson Antunes), Inocêncio considerará a oferta de Aurora (Malu Mader) para trabalhar com ela no Espírito Santo. O diálogo entre eles destacará o cansaço de Inocêncio com as tensões familiares recentes e seu desejo por uma mudança de ares.

Finalmente, ao comunicar sua decisão aos filhos, Inocêncio deixará claro que sua partida está condicionada à capacidade deles de assumirem juntos a administração da fazenda. “O que vocês têm a dizer?“, questionará ele. Após um breve momento de surpresa, João Pedro, assumindo a liderança entre os irmãos, garantirá ao pai que ele pode partir em paz: “Sinhô pode í sossegado“.

Este marco na trama promete trazer novos desafios e desenvolvimentos para os personagens, enquanto Inocêncio se prepara para uma nova jornada, deixando seus filhos com a responsabilidade de continuar seu legado.

Eliana mostra que não é a vilã que imaginam e salva a vida de João Pedro ao se antecipar aos planos de Egídio

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de “Renascer” verão nos próximos capítulos que Eliana (Sophie Charlotte) descobrirá um plano sinistro de Egídio (Vladimir Brichta) para eliminar João Pedro (Juan Paiva) e tomará uma atitude decisiva para salvar o rapaz.

Egídio revela que matará João Pedro

A revelação ocorrerá em um momento de tensão, quando Egídio, após provocar uma briga séria com João Pedro, conseguirá que o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) o agrida violentamente. Sandra (Giullia Buscacio), ao presenciar a cena, passará mal e será levada às pressas para o hospital por Eliana. No hospital, os médicos constatarão que Sandra sofreu um descolamento de placenta, levando ao trágico desfecho do parto, onde perderão a filha. Após o sucesso de seu plano em provocar João Pedro, Egídio revelará a Eliana que pretende ir além e tirar a vida do jovem. A ex-modelo ficará chocada com a revelação e se verá em um dilema moral, decidindo agir para prevenir a tragédia.

Eliana salva a vida de João Pedro

Eliana, que até então poderia ser percebida como uma antagonista na trama, se mostrará como uma personagem complexa ao se posicionar contra as intenções mortais de Egídio. Ela buscará a ajuda de Mariana (Theresa Fonseca), revelando que Egídio planeja matar João Pedro e que é necessário agir rapidamente para evitar que o pior aconteça. Preocupada com a segurança de João Pedro, Mariana organizará uma emboscada para Egídio, resultando na morte do vilão e impedindo que ele concretize seu plano. Mariana agradecerá a Eliana por sua coragem em revelar os planos de Egídio, marcando um ponto de virada importante na trama.

Repercussões e novos rumos

A atitude de Eliana não apenas salvará a vida de João Pedro, mas também trará uma nova dinâmica para a trama. Os telespectadores verão Eliana ganhando o respeito e a gratidão dos demais personagens, além de se redimir aos olhos do público. Sua ação destemida contra Egídio destacará sua verdadeira natureza e a força de seu caráter, trazendo uma nova fase para a novela, repleta de novos desafios e alianças inesperadas.

Eliana é a grande heroína de Renascer e ajuda Dona Patroa a acabar com a raça de Egídio

Em “Renascer”, Eliana (Sophie Charlotte), longe de ser uma vilã, colabora com Dona Patroa (Camila Morgado) para humilhar Egídio (Vladimir Brichta). Discretamente, a ex-modelo encoraja a mãe de Sandra (Giullia Buscacio) em uma missão contra o vilão.

Na novela das nove da Globo, o episódio acontece na venda de Norberto (Matheus Nachtergaele), onde a ex de Venâncio (Rodrigo Simas) cuida do bar temporariamente durante a ausência do comerciante. Conforme Fábio Augusto, do Observatório da TV, ao chegar com sua nova namorada, Egídio começa a exigir diversas coisas de Iolanda, deixando-a desconcertada. Observando a situação, Eliana incentiva discretamente a dona de casa a não se curvar diante das provocações.

Dona Patroa afronta Egídio em Renascer

Determinada a fazer justiça, Iolanda finalmente confronta o ex-marido, cobrando cada item e até as ofensas que teve que suportar ao longo dos anos de casamento. Em outro momento, a ruiva diz que se o marido achar ruim, ainda pode cobrar por tudo que teve que engolir ao seu lado. Enfurecido, Egídio paga a conta humilhado e sai do bar. Eliana, sincera, ri da situação e comenta que a conta saiu barata demais, considerando o sofrimento que o amante causou à sua ex-esposa.

Eliana colabora com Dona Patroa na novela das nove da Globo

A colaboração de Eliana para expor o comportamento abusivo de Egídio destaca sua solidariedade com Iolanda e a busca por justiça. Essa reviravolta na trama promete intensificar os conflitos entre Dona Iolanda, que custou muito para abrir os olhos e enfrentar o ex-marido abusador.

Renascer: Norberto descobre a mais dura verdade sobre Jacutinga e toma decisão inesperada

Em “Renascer”, Norberto (Matheus Nachtergaele) finalmente aceita que Jacutinga (Juliana Paes) não retornará mais e decide sepultar de uma vez por todas sua paixão pela cafetina. O dono da mercearia toma essa decisão após sair em busca de sua amada com Rachid (Almir Sater), confundir uma mulher na rua com sua amada e quase ser preso por importunação.

Na novela das nove da Globo, o comerciante e a dona do bordel mantinham um intenso romance. Quando Jacutinga decidiu partir, abandonando a casa aos cuidados do amante, ele sofreu profundamente com a despedida. Anos se passaram e Norberto ainda alimentava a esperança de revê-la um dia. Incentivado por Rachid, os amigos saem à procura de Jacutinga e Norberto chega a segurar uma pessoa pelo braço, confundindo-a com a cafetina. Porém, ao virar-se, a mulher o ameaça chamar a polícia, o que o faz perceber seu engano.

Norberto fica inconsolável em “Renascer”

Desolado e decidido a seguir em frente, Norberto retorna para casa determinado a esquecer sua ex-amante para sempre. Ele enxuga suas lágrimas e começa a retirar todos os objetos que o lembram de Jacutinga. Abrindo o guarda-roupa, recolhe suas roupas e a peruca que ela deixara para trás. Neste momento, Iolanda (Camila Morgado) flagra a cena e questiona se alguém morreu. Comovida, oferece apoio a Norberto e pergunta como pode ajudá-lo. O comerciante pede que a mãe de Sandra (Giullia Buscacio) se desfaça dos pertences de Jacutinga, dando-lhes um destino distante dali.

A decisão de Norberto marca um novo capítulo em sua vida, onde ele busca fechar um ciclo doloroso e encontrar paz consigo mesmo. Enquanto isso, Rachid continuará ao seu lado, oferecendo o apoio necessário para que ele supere essa fase difícil e siga em frente com sua vida.

RENASCER: Inácia Revela a Verdadeira Face de Mariana em Momento de Sofrimento

A novela **Renascer**, exibida no horário nobre da TV Globo, tem cativado o público com suas tramas intensas e reviravoltas dramáticas. Recentemente, após a trágica morte de Maria Santinha, filha de Sandra, a personagem Inácia começa a conectar os pontos e descobre que Mariana planejava apoderar-se das terras de João Pedro. Sempre desconfiada das intenções de Mariana, Inácia nunca deixou de observar de perto as atitudes da agora ex-esposa de José Inocêncio.

Durante esse período conturbado, a dor pela perda de Maria Santinha ainda é intensa entre os familiares e amigos. No entanto, Mariana, conhecida por sua ambição, não dá trégua e confronta João Pedro com uma determinação implacável, exigindo as terras que um dia foram de sua avó. Em um momento de confronto, Mariana revela suas verdadeiras intenções, ignorando completamente o luto de João Pedro. A trama promete uma grande reviravolta quando Mariana toma uma atitude drástica, decidindo matar Egídio para salvar João Pedro, mudando completamente o rumo da história.

A revelação de Mariana sobre suas verdadeiras intenções e a sua determinação em tomar posse das terras de João Pedro abalam profundamente o protagonista, que se vê diante de uma escolha difícil. A atitude fria e calculista de Mariana, mesmo diante do sofrimento de João Pedro, expõe a profundidade de sua ambição. Ao mesmo tempo, a decisão de Mariana de matar Egídio para salvar João Pedro adiciona uma camada complexa à trama, sugerindo que suas motivações podem ser mais profundas do que simplesmente a cobiça pelas terras. Esta reviravolta promete manter os espectadores ansiosos pelos próximos capítulos, enquanto as relações entre os personagens se tornam ainda mais tensas e imprevisíveis.

Renascer: Tião Recebe Proposta de José Inocêncio em Troca de Denúncia Contra Egídio

Na trama envolvente da novela Renascer, os telespectadores são levados a acompanhar os desafios enfrentados por Tião Galinha (interpretado por Irandhir Santos), um ex-catador de caranguejos que se vê no centro de uma trama de violência e intriga familiar. Nos próximos capítulos, Tião enfrentará uma decisão difícil que pode mudar sua vida drasticamente.

O Confronto com Egídio e as Consequências

Após ser brutalmente agredido por capangas a mando de Egídio (interpretado por Vladimir Brichta), Tião decide esconder a verdade sobre os ferimentos para proteger sua família do perigo iminente. A recusa em revelar a verdade leva a situações ainda mais complexas, colocando-o em conflito direto com os interesses obscuros de seu agressor.

A Proposta de José Inocêncio

José Inocêncio (interpretado por Marcos Palmeira), conhecido fazendeiro da região, oferece a Tião não apenas um trabalho digno, mas também uma casa e segurança para ele e sua família. No entanto, a oferta generosa vem com uma condição crucial: Tião deve denunciar Egídio à polícia, revelando seu envolvimento nos ataques e em outros crimes.

Inocêncio, motivado por suspeitas profundas sobre Egídio, que incluem a morte de seu filho e o roubo de seu cacau, vê em Tião uma oportunidade de desmascarar seu arqui-inimigo. “O delegado já tá rondando ele… Um empurrãozinho que a gente desse, Tião… Unzinho que fosse, ia fazê o castelo de carta dele desmoroná!”, insiste Inocêncio, tentando convencer Tião da importância de sua colaboração.

O Dilema de Tião

Apesar das vantagens oferecidas por Inocêncio, Tião hesita em aceitar a proposta. Ele teme as represálias de Egídio contra sua família e reluta em se colocar em perigo direto. A tensão emocional de Tião é agravada pela necessidade de proteger aqueles que ama, mesmo diante da oportunidade de uma vida melhor.

O Futuro Incerto

Enquanto Tião pondera sobre a decisão que poderá definir seu futuro, a trama de Renascer se intensifica, prometendo reviravoltas emocionantes e revelações surpreendentes. A luta entre o bem e o mal se desdobra não apenas nas ações dos personagens principais, mas também nos dilemas morais que enfrentam ao longo do enredo.

Continue acompanhando Renascer para descobrir como Tião Galinha enfrentará esse desafio crucial, enquanto navega pelas intricadas teias de poder e ambição na fictícia cidade onde a trama se desenrola.

**Renascer: Tião Recebe Proposta de José Inocêncio em Troca de Denúncia Contra Egídio**

Renascer: Rachid Encontra Norberto Desacordado e Carta de Despedida Toca o Coração

Os próximos capítulos do remake de *Renascer* prometem emoções intensas para os telespectadores. Norberto (Matheus Nachtergaele) será profundamente afetado pela dor de uma perda não concretizada e acabará entrando em um estado crítico de depressão.

A Busca Desesperada

Após uma busca sem sucesso por Jacutinga (Juliana Paes), Norberto decidirá eliminar todas as lembranças da amada, incluindo a peruca que ela costumava usar. No entanto, esses esforços para esquecê-la serão inúteis, e ele cairá em um estado de profunda tristeza e desespero.

Rachid Encontra Norberto Inconsciente

Na cena prevista para ir ao ar na próxima terça-feira (9), os telespectadores verão Norberto devastado pela dor, bebendo até entrar em coma alcoólico. Rachid (Almir Sater) o encontrará desacordado no chão de sua venda, ao lado de uma garrafa de cachaça vazia e um diário contendo uma carta de despedida.

A Reação de Rachid

Desesperado, Rachid tentará reanimar o amigo. Percebendo a gravidade da situação, ele promete ajudá-lo a superar a dor. “Saudade… Ninguém morre desse, hãn! Escuta o que nósfala: do saudade nôm se morre!”, dirá o libanês, tentando infundir esperança no amigo.

Promessa de Esperança

De acordo com Márcia Pereira, colunista do *Notícias da TV*, Rachid pegará Norberto e o colocará debaixo de um chuveiro gelado para reanimá-lo. Após conseguir trazer o amigo de volta à consciência, Rachid fará uma promessa emocionante: ele não permitirá que a saudade destrua Norberto.

Rachid Vai Atrás de Jacutinga

A situação se torna ainda mais tensa quando Rachid decide assumir a missão de encontrar Jacutinga por conta própria. Ele arrancará a carta do diário de Norberto e, determinado, partirá em busca da cafetina, prometendo a Iolanda (Camila Morgado) que só retornará após encontrá-la.

Momentos de Tensão e Superação

Esses momentos prometem trazer grandes emoções e mostrar a força da amizade e da esperança. Rachid, com sua determinação e carinho, tentará resgatar Norberto da escuridão em que ele se encontra, provando que, com apoio e amor, é possível superar até as dores mais profundas.

Continue acompanhando *Renascer* para ver como essa emocionante história se desenrolará nos próximos capítulos.