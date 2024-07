onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

Potiguar de Mossoró x Sousa é o próximo desafio do Dino na Série D do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 12ª rodada e está marcada para o próximo domingo (7), às 16h, no Estádio Edgarzão.

Potiguar de Mossoró x Sousa: Dinossauro busca seguir na briga pelo G-4. Arte/Cisco Nobre

Após voltar a vencer na Série D, superando o Santa Cruz-RN por 3 a 0, o Sousa segue vivo na briga pelo G-4 do Grupo 3. Com 14 pontos, o Dinossauro está na 5ª posição, com três pontos a menos que o América-RN, 4º colocado. Até aqui, o clube jurássico possui quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.

No outro lado do confronto, o Potiguar de Mossoró chega para o jogo contra o Sousa após um empate, em 0 a 0, com o América-RN. O Time Macho, por sua vez, não possui mais chances de classificação e está eliminado da Série D. A equipe do Rio Grande do Norte está na 8ª posição do Grupo 3, com seis pontos, somados em uma vitória e três empats. O clube perdeu outros sete duelos.

Último duelo entre Potiguar de Mossoró e Sousa contou com vitória paraibana. Matheus Aquino

O último encontro de Sousa e Potiguar de Mossoró não faz muito tempo. As equipes duelaram na 3ª rodada da Série D. A partida contou com uma vitória do Dinossauro, por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Diego Ceará.

Estatísticas dos times

POTIGUAR DE MOSSORÓ: 11j | 1v | 3e | 7d | 6gm | 17gs | -11sg

SOUSA : 11j | 4v | 2e | 5d | 10gm | 12gs | -2sg

Dia, hora e local de Potiguar de Mossoró x Sousa

Dia : 07/07

: 07/07 Hora : 16h

: 16h Local : Estádio Edgarzão

Transmissão

Onde assistir : a definir.

: a definir. Onde acompanhar : uma hora antes da partida, o ge entra em campo com o Tempo Real.

Escalações prováveis

POTIGUAR DE MOSSORÓ : Diego Almeida; Jeovane Ceará, Vinícius Alves, Anderson Júnior e Gabriel Silva; Giovanni, Willian Daltro e Adão; Tarcísio, Wallyson e Jefferson.

: Diego Almeida; Jeovane Ceará, Vinícius Alves, Anderson Júnior e Gabriel Silva; Giovanni, Willian Daltro e Adão; Tarcísio, Wallyson e Jefferson. SOUSA : Bruno Fuso; Iranílson, Breno Cézar, Marcelo Duarte e Jackson Santos; Hebert Cristian, Alexandre Aruá, Gionnotti e Felipe Jacaré; Ewerton Potiguar e Diego Ceará. Técnico : Leandro Sena.

Arbitragem

Árbitro principal : Alan Trindade Silva (CBF/RJ)

: Alan Trindade Silva (CBF/RJ) Assistente 1 : Francisco de Assis da Hora (CBF/RN)

: Francisco de Assis da Hora (CBF/RN) Assistente 2 : Matheus Lacerda Lemos (CBF/RN)

: Matheus Lacerda Lemos (CBF/RN) Quatro árbitro : Tarcísio Flores da Silva (CBF/RN)

Dia a dia do Sousa

O elenco do Sousa recebeu folga após a vitória sobre o Santa Cruz-RN.

O Sousa se reapresenta para iniciar mais uma preparação para jogo de Série D.

