ASSISTIR Costa Rica-MS x Maringá Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (07/07), PALPITES

A PARTIDA entre Costa Rica-MS x Maringá válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (07/07) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024: Grupo A7 – Jogo 379

No Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024, o Grupo A7 se prepara para um emocionante confronto entre Costa Rica-MS e Maringá Futebol Clube S.A.F.-PR. Este jogo, marcado para domingo, 7 de julho de 2024, às 16:00, no estádio Laertão em Costa Rica-MS, promete ser um dos destaques desta fase inicial do torneio.

Costa Rica-MS: Em Busca da Vitória em Casa

Costa Rica-MS entra em campo com a determinação de conquistar os três pontos diante de sua torcida. Com um desempenho sólido até agora na competição, a equipe local visa consolidar sua posição no grupo e avançar para as próximas fases com confiança. Sob o comando técnico e o apoio fervoroso dos torcedores, Costa Rica-MS busca mais uma vitória que poderá ser crucial para suas aspirações no torneio.

Maringá Futebol Clube S.A.F.-PR: Desafio Fora de Casa

Por outro lado, Maringá Futebol Clube S.A.F.-PR enfrenta um desafio significativo jogando como visitante. A equipe paranaense busca pontos valiosos para melhorar sua posição no Grupo A7 e manter vivo o sonho de avançar na competição. Com um elenco preparado e estratégias definidas, Maringá está determinada a superar as adversidades do jogo fora de seus domínios e sair com um resultado positivo.

Arbitragem e Análise de Campo

O jogo será conduzido por uma equipe de arbitragem experiente:

– **Árbitro Principal:** Eleniel Benedito da Silva (Federação de Mato Grosso – MT)

– **Árbitro Assistente 1:** Luiz Fernando Viegas Colete (Federação de Mato Grosso do Sul – MS)

– **Árbitro Assistente 2:** Cicero Alessandro de Souza (Federação de Mato Grosso do Sul – MS)

– **Quarto Árbitro:** Augusto Domingos Borges Ortega (Federação de Mato Grosso do Sul – MS)

– **Analista de Campo:** Manoel Paixão dos Santos (Federação de Mato Grosso do Sul – MS)

A presença desses profissionais garante um controle técnico e imparcial do jogo, assegurando que todas as decisões sejam tomadas com base nas regras e no fair play.

Expectativas e Projeções

Com a temporada avançando, cada ponto conquistado se torna crucial para as equipes que buscam a tão almejada promoção. Costa Rica-MS e Maringá Futebol Clube S.A.F.-PR entrarão em campo com estratégias definidas e determinação máxima para alcançar seus objetivos nesta fase do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024.

Não perca este emocionante confronto entre Costa Rica-MS e Maringá Futebol Clube S.A.F.-PR, que promete agitar os fãs de futebol pelo Brasil.

—

**Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024**

**Grupo A7 – Jogo 379**

**Local:** Estádio Laertão, Costa Rica-MS

**Data e Horário:** Domingo, 7 de Julho de 2024, às 16:00

**Árbitro Principal:** Eleniel Benedito da Silva (MT)

**Árbitros Assistentes:** Luiz Fernando Viegas Colete (MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)

**Quarto Árbitro:** Augusto Domingos Borges Ortega (MS)

**Analista de Campo:** Manoel Paixão dos Santos (MS)

Acompanhe a Cobertura Completa da Série D

SERIE D, dedicado e também no grupo Série D da MRNews.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

Tags: #potiguardemossoro.com.br #santacruz #sousa #america-rn #BARRA #Cascavel #Hercílioluz #Maringá #pousoalegre #motoclub #trem #princesadesolimoes #Brasiliense #realbrasilia #Anápolis #aguasanta #lusa