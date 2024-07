ASSISTIR Atlético Cearense x Iguatu Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (07/07), PALPITES

A PARTIDA entre Atlético Cearense x Iguatu válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (07/07) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024: Grupo A3 Atlético Cearense x Iguatu

A primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D 2024 continua movimentando as torcidas pelo país, com confrontos eletrizantes entre clubes de diferentes estados. No Grupo A3, mais uma rodada traz expectativas altas e rivalidades regionais em jogo.

Detalhes do Jogo

– **Local:** Estádio Domingão, Horizonte – CE

– **Data e Horário:** Domingo, 07 de Julho de 2024, às 16:00

– **Confronto:** Atlético Cearense – CE vs Iguatu – CE

Equipes em Campo

**Atlético Cearense – CE:**

O Atlético Cearense entra em campo buscando manter sua posição no Grupo A3 e continuar sua jornada na Série D. Com o apoio da sua apaixonada torcida no Domingão, o time da casa está determinado a conquistar os três pontos contra o Iguatu e consolidar sua posição na tabela. A equipe está preparada para um jogo físico e estratégico, sob a liderança do técnico e com o suporte dos seus jogadores chave.

**Iguatu – CE:**

O Iguatu Sport Club, representando a cidade de Iguatu, viaja até Horizonte com a missão de surpreender o Atlético Cearense em seu próprio território. Com um elenco competitivo e motivado, o Iguatu busca aproveitar as oportunidades criadas para sair com um resultado positivo. A equipe cearense está ciente da importância do jogo e está determinada a lutar até o fim pela vitória na Série D.

Arbitragem

– **Árbitro:** Anderson da Silveira Farias (RS)

– **Árbitro Assistente 1:** Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

– **Árbitro Assistente 2:** Camila Ferreira de Sousa (CE)

– **Quarto Árbitro:** Paulo Vitor de Lima Pereira (CE)

– **Analista de Campo:** Paulo Silvio dos Santos (CE)

A equipe de arbitragem, liderada por Anderson da Silveira Farias do Rio Grande do Sul, será responsável por garantir o cumprimento das regras do jogo e assegurar a imparcialidade durante a partida.

Expectativas e Projeções

O confronto entre Atlético Cearense e Iguatu promete ser um jogo emocionante e disputado, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar no Grupo A3 da Série D. Os torcedores podem esperar um duelo dinâmico, com intensidade e determinação de ambas as partes.

A Série D do Campeonato Brasileiro representa uma importante plataforma para clubes de diferentes regiões do Brasil, oferecendo a chance de ascensão e destaque para jogadores e equipes. Este jogo específico entre Atlético Cearense e Iguatu é crucial para as ambições de ambos os clubes na competição.

Continue acompanhando todas as atualizações e resultados do Campeonato Brasileiro Série D 2024 para não perder nenhum detalhe deste empolgante torneio nacional.

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024: Grupo A3

