ASSISTIR AO VIVO Tigres x Necaxa HOJE (06/07) – LIGA MX

A PARTIDA entre Tigres vs Necaxa é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (06/07) às 22 hs (horário de Brasília).

Existem canais internacionais que transmitem os jogos, veja a seguir.

No próximo sábado, dia 6 de julho de 2024, às 19h00 (horário local), Tigres e Necaxa se enfrentam na Jornada 1 do Apertura 2024 da Liga MX. O jogo será realizado no Estádio Universitario, marcando a estreia de Veljko Paunović como técnico dos Tigres e com Eduardo Fentanes continuando no comando do Necaxa.

Detalhes do Jogo

– **Data e Horário**: Sábado, 6 de julho de 2024, às 19h00 (hora local)

– **Local**: Estádio Universitario, Monterrey, México

– **Transmissão**: Azteca 7 (TV aberta)

Próximos Jogos

**Tigres**

– Jornada 2 – Apertura 2024: Atlas vs Tigres (12 de julho às 21h05)

– Jornada 3 – Apertura 2024: Tigres vs América (17 de julho às 21h00)

– Jornada 4 – Apertura 2024: Santos Laguna vs Tigres (20 de julho às 19h00)

– Fase de Grupos: Tigres vs Puebla (31 de julho às 19h30)

– Fase de Grupos: Tigres vs Inter Miami (3 de agosto às 18h00)

**Necaxa**

– Jornada 2 – Apertura 2024: Necaxa vs Puebla (13 de julho às 17h00)

– Jornada 3 – Apertura 2024: Necaxa vs Monterrey (17 de julho às 21h05)

– Jornada 4 – Apertura 2024: León vs Necaxa (21 de julho às 19h05)

– Fase de Grupos: Minnesota vs Necaxa (30 de julho às 19h00)

– Fase de Grupos: Seattle Sounders vs Necaxa (4 de agosto às 12h30)

Onde Assistir

O jogo Tigres vs Necaxa será transmitido ao vivo pelo Azteca 7, permitindo que os torcedores acompanhem todas as emoções da abertura da Liga MX Apertura 2024.

Prepare-se para uma partida emocionante entre Tigres e Necaxa, marcando o retorno do futebol mexicano com grandes expectativas para ambos os clubes.

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.