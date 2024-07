Semob-JP alerta população para bloqueio de trecho da Avenida Epitácio Pessoa no próximo domingo

04/07/2024 |

14:30 |

26

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa à população que, no próximo domingo (07), um trecho da Avenida Epitácio Pessoa estará com bloqueio total do trânsito. A medida será promovida a pedido do Ministério Público Federal (MPF) para que seja realizado um serviço de içamento do sistema de ar-condicionado no prédio do órgão.

O trecho que sofrerá interdição fica no sentido Centro/Praia, nas imediações do quarteirão entre os cruzamentos da Epitácio Pessoa com as avenidas Expedicionários e Marechal Esperidião Rosas.

“Apesar do domingo ser um dia com fluxo reduzido de veículos, é importante que as pessoas sejam informadas desta situação tendo em vista que o bloqueio ocorrerá em um dos principais corredores da cidade, que liga o Centro aos bairros e Orla”, informa Sanderson Cesário, diretor de operações da Semob-JP.

A expectativa é de que a intervenção ocorre entre 7h e 17h, podendo este horário sofrer alteração caso haja necessidade mediante a conclusão do serviço.

Agentes de mobilidade estarão de plantão no entorno da área interditada e farão orientações aos pedestres e condutores que circularem pela região. Assim como câmeras do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) também serão observadas para garantir a segurança viária durante todo o processo.

Desvio de rota – Quem circular pela Avenida Epitácio Pessoa, sentido Centro/Praia, deverá acessar à direita na Avenida Expedicionários, depois à esquerda na Avenida Júlia Freire e esquerda novamente pela Marechal Esperidião Rosas até retornar ao corredor Epitácio Pessoa.

O órgão de trânsito e transporte da cidade reforça a necessidade da população redobrar a atenção nas sinalizações e indicações dos agentes de mobilidade e, para qualquer urgência de trânsito, a indicação é acionar o COTT, entre 6h e 00h, pelo WhatsApp (83) 98760-2134.