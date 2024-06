ASSISTIR Treze x Atlético-CE VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (20/06), PALPITES

A PARTIDA entre Treze x Atlético-CE válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (20/06) às 20 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Treze x Atlético-CE pela Série D 2024: onde assistir ao vivo, escalações prováveis e estatísticas

Nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, o Treze enfrentará o Atlético-CE em um confronto decisivo pela 10ª rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 20h no Estádio Amigão, em Campina Grande, e promete ser um duelo emocionante entre o líder e o vice-líder do grupo.

Contexto da Partida

O Treze chega embalado como líder invicto do Grupo 3, somando 23 pontos em nove jogos. Com sete vitórias e dois empates até o momento, o Galo da Borborema pode garantir sua classificação antecipada para a próxima fase com uma boa performance contra o Atlético-CE.

Por outro lado, o Atlético-CE ocupa a segunda posição do grupo, com 15 pontos conquistados. A equipe está na briga para se afastar da zona de risco do G-4 e manter vivas as chances de avançar na competição.

Onde Assistir

– **Transmissão ao vivo:** A partida será transmitida pelo canal Treze TV, caso o clube consiga arrecadar R$ 10 mil em contribuições dos torcedores.

– **Rádio:** Para quem preferir acompanhar pelo rádio, a Rádio CBN transmitirá todas as emoções de Treze x Atlético-CE, com narração de Edson Maia, comentários de Léo Alves e reportagens de Marcos Siqueira e Afonso Carlos.

– **Online:** O portal ge também disponibilizará uma cobertura completa, com atualizações lance a lance antes do início da partida.

Escalações Prováveis

**Treze:** Igor Rayan, Van, Milani, Leonan, Airton; Coppetti, Marquinhos, Jefinho; Thiaguinho, Wallace Pernambucano, Thiago Alagoano. Técnico: Waguinho Dias.

**Atlético-CE:** John Wilquer, Júnior Santos, Diguinho, Neguete, Henrique; Breno Santos, William, Alan Fabrício; Leozinho, João Victor, Ari. Técnico: Jazon Vieira.

Estatísticas dos Times

– **Treze:** 9 jogos, 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 22 gols marcados, 5 gols sofridos, saldo de 17 gols.

– **Atlético-CE:** 9 jogos, 15 pontos, 5 vitórias, 0 empates, 4 derrotas, 11 gols marcados, 11 gols sofridos, saldo de -2 gols.

Arbitragem

– **Árbitro Principal:** a definir

– **Assistente 1:** a definir

– **Assistente 2:** a definir

– **Quarto Árbitro:** a definir

Preparação do Treze

– **Segunda-feira (17):** O elenco trezeano se reapresentou após o empate com o América-RN fora de casa e realizou treinamento no Estádio Presidente Vargas.

– **Terça-feira (18):** Mais um treinamento foi realizado em Campina Grande.

– **Quarta-feira (19):** O Treze encerrou a preparação com treinamento no Estádio Presidente Vargas, seguido por entrevista coletiva do técnico Waguinho Dias.

Este confronto entre Treze e Atlético-CE promete ser um momento crucial para ambas as equipes na busca por seus objetivos na Série D do Brasileirão 2024. Os torcedores podem esperar um jogo emocionante e decisivo no Estádio Amigão.

