O jogo entre Bragantino x Realidade Jovem pelo COPA PAULISTA FEMININO acontece hoje, HOJE (20/06) às 19 hs. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada em quatro fases, está assim dividida, como mostra a tabela no final do artigo.

AO VIVO O CAMPEONATO PAULISTA FEMININO SÓ AQUI E NOS SITES DO GRUPO, BUTTINA SUPREMAS FUTEBOL PARA MENINAS E DONAS DA BOLA

ONDE ASSISTIR AO VIVO PELO PAULISTÃO FEMININO HOJE COM IMAGENS ASSISTA Bragantino x Realidade Jovem AO VIVO COM IMAGENS, PALPITES CAMPEONATO PAULISTA FEMININO, HOJE (20/06)

sportv, Estádio TNT Sports, Paulistão Play, Eleven Sports, Facebook da Centauro e YouTube mostram os jogos

Palmeiras x Santos: Onde Assistir o Jogo pelo Paulistão Feminino

O Paulistão feminino de 2024 está em plena atividade e nesta quinta-feira (20), ocorre um confronto de gigantes entre Palmeiras e Santos, transmitido ao vivo pelo canal Space e pela plataforma Max. A partida, válida pela fase de grupos da competição, começa às 17h (horário de Brasília), com a transmissão ao vivo iniciando às 16h45 pela equipe da TNT Sports.

Detalhes da Transmissão

– **Data**: Quinta-feira, 20 de junho de 2024

– **Horário**: 17h (horário de Brasília)

– **Canal**: Space (Canal 110/510 (SKY), 154/654 (NET e Claro), 68/569 (Oi), 649/101/366/891 (Vivo))

– **Streaming**: Max

Como Está o Campeonato

O Campeonato Paulista feminino de 2024 é disputado em turno único, com 11 rodadas onde todas as equipes se enfrentam. As quatro melhores avançam para as semifinais, disputadas em formato mata-mata com partidas de ida e volta. A final também segue o mesmo formato, determinando o campeão em dois jogos.

Além das semifinais, as equipes que terminarem entre a 5ª e a 8ª posição garantem vaga na Copa Paulista, enquanto os três últimos jogam a Taça Paulistana.

Situação das Equipes

Atualmente, Palmeiras e Santos ocupam as primeiras posições da tabela. O Palmeiras lidera com 10 pontos, acumulando três vitórias e um empate em quatro jogos. O Santos, por sua vez, é o vice-líder com sete pontos, provenientes de duas vitórias, um empate e uma derrota, igualando-se em pontos com Corinthians, São Paulo e São José, mas destacando-se no saldo de gols e no melhor ataque da competição.

Como e Onde Assistir

Para acompanhar este emocionante duelo, veja abaixo os detalhes da transmissão:

– **Palmeiras x Santos**

– **Data**: Quinta-feira, 20 de junho de 2024

– **Horário**: 17h (horário de Brasília)

– **Transmissão**: Space (Canal 110/510 (SKY), 154/654 (NET e Claro), 68/569 (Oi), 649/101/366/891 (Vivo)) e na Max

Importância do Confronto

O jogo entre Palmeiras e Santos é crucial, pois pode definir a liderança isolada do Paulistão feminino. Ambas as equipes buscam consolidar suas posições no topo da tabela e garantir uma classificação tranquila para as semifinais.

Campeonato Paulista Feminino 2024: Tabela Completa e Todos os Resultados Introdução O Campeonato Paulista Feminino 2024, uma das principais competições estaduais do país, está em pleno andamento, envolvendo 16 times de seis estados brasileiros. A competição ocorre entre março e setembro, oferecendo um espetáculo de futebol e promovendo o talento feminino no esporte. Formato da Competição Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, totalizando cinco jogos por rodada com uma equipe folgando. Os quatro melhores times avançam para o mata-mata, que inclui semifinais e final em jogos de ida e volta. Além disso, os times que terminarem entre a 5ª e 8ª colocação disputarão a Copa Paulista, enquanto os três últimos jogarão a Taça Paulistana. Histórico e Favoritos O Corinthians, atual tetracampeão do Paulistão Feminino, é um dos favoritos, empatado com o Santos como os maiores vencedores do torneio. Outros times tradicionais, como Ferroviária, São José e Botucatu, cada um com três títulos, também são fortes concorrentes. Transmissão Os jogos do Campeonato Paulista Feminino 2024 são transmitidos em múltiplas plataformas: YouTube, TV Cultura, Record News, SporTV, Centauro (YouTube), Max, TNT, e TV Globo nas finais. Isso amplia o alcance do torneio e permite que mais fãs acompanhem as partidas. Tabela e Resultados 1ª rodada – **São José 0 x 0 Bragantino**

– **Corinthians 4 x 1 Taubaté**

– **Pinda 0 x 3 Santos**

– **Marília 0 x 4 Realidade Jovem**

– **Palmeiras 3 x 2 Ferroviária**

– *São Paulo folgou* 2ª rodada – **Bragantino 1 x 3 Corinthians**

– **Realidade Jovem 1 x 1 Pinda**

– **Santos 8 x 1 Marília**

– **São Paulo 1 x 1 Palmeiras**

– **Taubaté 1 x 0 São José**

– *Ferroviária folgou* 3ª rodada – **Bragantino 0 x 1 Ferroviária**

– **Marília 1 x 3 São José**

– **São Paulo 4 x 1 Realidade Jovem**

– **Corinthians 1 x 1 Santos**

– **Palmeiras 3 x 0 Pinda**

– *Taubaté folgou* 4ª rodada – **Realidade Jovem 1 x 5 Taubaté**

– **Ferroviária 2 x 3 São Paulo**

– **Santos 0 x 1 Bragantino**

– **Pinda 1 x 0 Marília**

– **São José 0 x 3 Palmeiras**

– *Corinthians folgou* 5ª rodada – 19 de junho – **Taubaté x São Paulo**

– **Ferroviária x Marília**

– **Palmeiras x Santos**

– **Pinda x Corinthians**

– **Bragantino x Realidade Jovem**

– *São José folga* 6ª rodada – 30 de junho – **Taubaté x Bragantino**

– **Marília x Palmeiras**

– **Realidade Jovem x Ferroviária**

– **Santos x São José**

– **São Paulo x Corinthians**

– *Pinda folga* 7ª rodada – 03 de julho – **Corinthians x Ferroviária**

– **Marília x Taubaté**

– **Palmeiras x Realidade Jovem**

– **Bragantino x São Paulo**

– **São José x Pinda**

– *Santos folga* 8ª rodada – 07 de julho – **Corinthians x Palmeiras**

– **Ferroviária x São José**

– **Pinda x Bragantino**

– **Santos x Taubaté**

– **São Paulo x Marília**

– *Realidade Jovem folga* 9ª rodada – 14 de agosto – **Taubaté x Pinda**

– **Ferroviária x Santos**

– **Realidade Jovem x Corinthians**

– **Bragantino x Marília**

– **São José x São Paulo**

– *Palmeiras folga* 10ª rodada – 25 de setembro – **Taubaté x Palmeiras**

– **Marília x Corinthians**

– **Pinda x Ferroviária**

– **Santos x São Paulo**

– **São José x Realidade Jovem**

– *Bragantino folga* 11ª rodada – 29 de setembro – **Corinthians x São José**

– **Ferroviária x Taubaté**

– **Palmeiras x Bragantino**

– **Realidade Jovem x Santos**

– **São Paulo x Pinda**

– *Marília folga* Conclusão O Campeonato Paulista Feminino 2024 está repleto de emoções e disputas acirradas, demonstrando a evolução do futebol feminino no Brasil. Acompanhe todas as partidas e torça pelo seu time favorito! Onde assistir ao Campeonato Paulista Feminino 2024: As transmissões serão feitas através de múltiplas plataformas, incluindo YouTube, TV Cultura, Record News, SporTV, Centauro (YouTube), Max, TNT, e TV Globo nas finais. Siga o canal da Mrnews sobre mercado da bola e fique por dentro das últimas transferências e rumores.