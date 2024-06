ONDE ASSISTIR Portugal x República Tcheca ao vivo Eurocopa 2024, Palpites e Escalações HOJE (18/06)

A partida Portugal x República Tcheca acontece hoje, HOJE (18/06) às 16 hs . Os jogos da EUROCOPA 2024 seguem empolgando o amante por futebol e acontecem no país sede, Alemanha.

Portugal enfrentará a República Tcheca na sua estreia no Campeonato Europeu de 2024 nesta terça-feira, às 20h (horário local), no Trainingszentrum RB Leipzig Platz 1, em Leipzig. A partida promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando um bom começo na competição.

Portugal, conhecido por seu elenco estelar e liderado pelo veterano Cristiano Ronaldo, entra na Euro 2024 como um dos favoritos ao título. Sob o comando de Roberto Martinez, os portugueses vêm de uma vitória convincente por 3-0 sobre a República da Irlanda em um amistoso recente, onde Ronaldo brilhou com dois gols.

Apesar de algumas derrotas recentes, Portugal mantém uma forte expectativa de liderar o Grupo F, que também inclui Turquia e Geórgia. A equipe lusitana tem um histórico sólido na competição, incluindo o título de 2016 e várias semifinais.

Portugal enfrentará uma República Tcheca em boa forma, com cinco vitórias consecutivas, incluindo uma contra a Macedônia do Norte em seu último amistoso preparatório. A seleção tcheca, dirigida por Ivan Hasek, busca repetir o sucesso de torneios anteriores, como o segundo lugar em 1996 e as quartas de final em 2020.

No entanto, os tchecos enfrentaram dificuldades contra Portugal nos últimos confrontos diretos, perdendo quatro dos últimos cinco jogos, incluindo uma derrota por 4-0 na Liga das Nações em 2022.

**Portugal:** Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Mendes; Palhinha, Vitinha, Fernandes; Leao, Ronaldo, Bernardo.

**República Tcheca:** Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, Jurasek; Kuchta, Schick.

Com base na qualidade geral do elenco e na experiência em competições internacionais, espera-se que Portugal inicie sua campanha na Euro 2024 com uma vitória. Ainda assim, a República Tcheca pode oferecer resistência, especialmente com a forma recente e a capacidade de Patrik Schick de marcar gols.

**Resultado Previsto:** Portugal 2-1 República Tcheca

Este artigo fornece uma visão abrangente do confronto entre Portugal e República Tcheca na Euro 2024, incluindo análise das equipes, expectativas para o jogo e prováveis escalações.

Onde assistir a Eurocopa 2024?

Durante a Euro 2024, os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar todos os 51 jogos através do Grupo Globo e da CazéTV, que foram designados como os canais oficiais de transmissão. Cada plataforma terá exclusividade sobre 25 partidas, oferecendo uma ampla cobertura para os espectadores brasileiros. A Rede Globo, líder em transmissão de TV aberta no país, irá exibir cinco jogos ao longo do torneio, destacando-se com a transmissão do jogo de abertura, uma partida de cada fase final e, claro, a grande final, proporcionando uma experiência completa para os entusiastas do esporte.

Essa distribuição estratégica garante que os fãs brasileiros possam desfrutar da Eurocopa 2024 com uma cobertura abrangente e acesso aos momentos mais emocionantes do torneio, desde o início até o momento decisivo da final. Com o compromisso das duas plataformas em oferecer uma narrativa envolvente e detalhada dos jogos, a expectativa é que o evento seja amplamente acompanhado e celebrado pelos amantes do futebol em todo o Brasil.

EURO2024

A Eurocopa 2024 será realizada na Alemanha, trazendo consigo uma mistura de tradição e modernidade. Este torneio marca a primeira vez que a Alemanha sediará a competição desde a reunificação do país, proporcionando uma oportunidade única para celebrar a unidade e o progresso. O campeonato contará com jogos em várias cidades icônicas, incluindo Berlim, Munique e Hamburgo, prometendo uma experiência diversificada tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Com uma infraestrutura robusta e uma rica história no futebol, a Alemanha está preparada para oferecer um evento inesquecível, destacando o melhor do futebol europeu.

A competição de EURO 2024 também será uma plataforma para algumas das maiores estrelas do futebol mundial, bem como uma oportunidade para novos talentos emergirem no cenário internacional. Espera-se que equipes tradicionais como Alemanha, França, Itália e Espanha desempenhem papéis importantes, mas surpresas e revelações são sempre possíveis em torneios de grande escala. Além disso, o torneio servirá como uma vitrine para as estratégias táticas inovadoras e o desenvolvimento contínuo do esporte. Com um formato renovado e uma expectativa de alta competitividade, a Eurocopa 2024 promete ser um espetáculo emocionante e imprevisível.