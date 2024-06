ASSISTIR Trem-AP x Princesa do Solimões-AM VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (17/06), PALPITES

A PARTIDA entre Trem-AP x Princesa do Solimões-AM válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (17/06) às 20h15 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Trem-AP x Princesa do Solimões-AM: Confronto Decisivo na Série D

Prévia do Jogo

Neste domingo, 17 de junho de 2024, o Trem-AP enfrenta o Princesa do Solimões-AM em um confronto crucial pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será realizada no Estádio Zerão, em Macapá, com início às 20h15. Ambas as equipes estão na luta por uma vaga no G4 do Grupo A1 e têm campanhas semelhantes até agora, com nove pontos cada.

Situação Atual

Trem-AP

O Trem-AP ocupa atualmente a quarta posição do Grupo A1 com nove pontos. Na última rodada, a equipe de Macapá sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Costa Rica-MS, saindo momentaneamente da zona de classificação. Com três vitórias, dois empates e três derrotas na competição, o Trem-AP busca se recuperar sob o comando do técnico Guilherme Alves, que recentemente assumiu o time após a demissão de Bruno Pivetti.

**Últimos Jogos do Trem-AP:**

– Derrota: 2-1 vs. Costa Rica-MS

– Empate: 1-1 vs. Santos-AP

– Derrota: 1-2 vs. Manaus

– Vitória: 3-1 vs. Castanhal

– Vitória: 2-0 vs. São Raimundo-RR

Princesa do Solimões-AM

O Princesa do Solimões, por sua vez, está na terceira posição do grupo, também com nove pontos, mas com melhor saldo de gols. O time amazonense vem de um empate em 1 a 1 na última rodada e busca manter sua posição no G4. A equipe dirigida por Cícero Junior terá o desafio de jogar sem o atacante Brandão, que foi expulso no último jogo após retornar de lesão.

**Últimos Jogos do Princesa do Solimões-AM:**

– Vitória: 4-1 vs. Trem-AP

– Vitória: 2-1 vs. Castanhal

– Empate: 1-1 vs. Manaus

– Derrota: 0-1 vs. Santos-AP

– Vitória: 3-0 vs. São Raimundo-RR

Confronto Direto

Historicamente, os confrontos entre Trem-AP e Princesa do Solimões-AM têm sido equilibrados, com cada equipe vencendo uma vez e três empates nos últimos cinco jogos. No último encontro, em 1 de junho de 2024, o Princesa do Solimões venceu por 4-1.

Prováveis Escalações

**Trem-AP:**

– **Goleiro:** Ygor Vinhas

– **Defensores:** Vinicius Baracioli, Marcelo, Robles, Eliel

– **Meio-campistas:** Villian, Bruno Silva, Léo Sena

– **Atacantes:** Jota, Gustavo Nescau, Luquinhas

– **Técnico:** Guilherme Alves

**Princesa do Solimões-AM:**

– **Goleiro:** Thiago Braga

– **Defensores:** Da Silva, Arthur Pierino, Guilherme Souza, Vinicio

– **Meio-campistas:** Pablo, Igor Goularte, Marinho, Nestor

– **Atacantes:** David Lima, Josiel

– **Técnico:** Cícero Junior

Arbitragem

A partida será arbitrada por Wagner Silveira Echevarria, com Ítalo Magno de Paula Andrade e Felipe Camargo de Moraes como assistentes.

Análise e Palpite

As odds para o jogo estão equilibradas, refletindo a igualdade das equipes na tabela. As probabilidades apontam para uma ligeira vantagem do Princesa do Solimões-AM:

– **Trem-AP:** 3.13

– **Empate:** 3.03

– **Princesa do Solimões-AM:** 2.22

Com a recente mudança de técnico no Trem-AP e a ausência do atacante Brandão no Princesa do Solimões-AM, o jogo promete ser disputado até o fim.

Expectativas

Este duelo promete ser crucial para as pretensões das duas equipes na Série D. O Trem-AP, jogando em casa, buscará o apoio da torcida para voltar ao G4. Já o Princesa do Solimões-AM precisa pelo menos de um empate para se manter na zona de classificação. Acompanhe e torça pelo seu time!

Cobertura Completa

A Série D é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tem cobertura completa do Portal Futebol Interior, que oferece resultados, comentários, classificações e notícias sobre todos os jogos.

