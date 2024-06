Cerest e Sintricom definem estratégias de prevenção a acidentes de trabalho em canteiros de obras

O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e do Mobiliário (Sintricom) de João Pessoa se reuniram, nesta semana, para definir ações estratégicas de promoção à saúde e prevenção de acidentes de trabalho nos canteiros de obra da região metropolitana.

De acordo com o diretor do Cerest, Kleber José, serão realizadas ações de intervenção corretiva das condições de riscos constatadas a partir de fiscalizações sanitárias em saúde do trabalhador nos canteiros de obra. “Essas visitas nos proporcionam uma antecipação a um possível acidente de trabalho. Com isso, temos um resultado satisfatório na prevenção de acidentes nos ambientes laborais”, afirmou.

Durante as ações, as equipes do Cerest e do Sintricom visitarão os canteiros de obra com o objetivo de identificar, in loco, quais são os riscos presentes nesses ambientes que podem contribuir para a ocorrência de acidentes e até mesmo levar ao óbito do trabalhador. Identificados os riscos, deverão ser tomadas medidas corretivas que evitem os possíveis acidentes.

“Constantemente realizamos ações de orientação com foco na promoção à saúde do trabalhador e prevenção de acidentes de trabalho para garantir a segurança e bem-estar dos trabalhadores dos diversos setores”, destacou o diretor do Cerest.

Serviço – O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) atua na promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, visando a recuperação e a reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Regulamentado pela Portaria SAS nº 614, de 17 de agosto de 2006, abrange a macrorregional I do Estado da Paraíba e presta assistência a pacientes oriundos de 64 municípios, que integram a macrorregião.

Quem necessitar dos serviços do Cerest pode agendar uma consulta através do telefone (83) 3218-7114 ou ir diretamente à sede, que fica localizada na Rua Alberto de Brito, S/N, no bairro de Jaguaribe, dentro da Policlínica Municipal de Jaguaribe. No dia da consulta, o usuário precisa levar documentos pessoais como RG, CPF, Cartão SUS, além de atestados, laudos e pareceres médicos precedentes.