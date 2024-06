Secitec e Agência de Inovação lançam edital de apoio para exposições imersivas

13/06/2024 |

18:00 |

15

A Secretaria de Ciência e Tecnologia da Capital (Secitec) e a Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa lançaram, nesta quinta-feira (13), edital de apoio ao desenvolvimento de tecnologia e inovação para exposições imersivas – 182 anos de Pedro Américo, voltado a contribuir com os objetivos institucionais da Secitec, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) do Município.

O secretário de Ciência e Tecnologia da Capital, Guido Lemos, explicou que o edital tem o objetivo de receber propostas para apoio à execução de um projeto para desenvolvimento de tecnologia e inovação destinado a contribuir para a evolução da linguagem expográfica no âmbito da cidade de João Pessoa, abrindo oportunidade para revisitar e interpretar nosso patrimônio cultural, permitindo novos olhares e experiências, para que sejam vivenciadas pelas novas gerações, pelas escolas públicas, pela cidade e pelos visitantes.

O edital convida pesquisadores vinculados a instituições públicas e privadas, associações ou sociedades técnico-científicas e pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES) ou a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) e suas fundações. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 14 de julho.

Requisitos – Uma das exigências do edital é que o proponente-coordenador (a) do projeto seja representante de instituição pública ou privada, associação ou sociedade técnico-científica ou pesquisador(a) com vínculo funcional/empregatício com Instituição de Ensino Superior (IES) ou com Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) e suas fundações, sediadas em João Pessoa. Além de possuir currículo na Plataforma Lattes, atualizado há, no máximo, seis meses antes da submissão da proposta; ser residente em João Pessoa; Estar cadastrado(a) como colaborador, acessando www.inovatecjp.com.br.

Inscrições – Enviar documentos comprobatórios para o endereço [email protected]. Para acessar o edital completo com todas as informações, é só clicar no link: https://www.inovatecjp.com.br/editais/. A submissão de propostas vai de 17 de junho até 2 de julho de 2024.