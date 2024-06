Moradores do Vista Alegre participam do Arraial da Habitação dançando muito forró

Os moradores do Residencial Vista Alegre se divertiram nesta sexta-feira (14) com o arrasta-pé do Arraial da Habitação, organizado pela Secretaria de Habitação Social de João Pessoa (Semhab), em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Animados, eles dançaram muito forró pé de serra com o trio ‘Azulão do Forró’, além de assistirem a apresentação do grupo de xaxado ‘As Cangaceiras de Lampião’.

O grupo cultural da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga, unidade de ensino que atende as crianças e adolescentes do residencial, também se apresentou no evento e mostrou coreografias de danças típicas, a exemplo da quadrilha junina.

“O Arraial da Habitação foi um sucesso e os moradores do residencial deram mais brilho à festa”, comentou a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, lembrando que os moradores tiveram a oportunidade também de vender comidas típicas, como pamonha, canjica, mungunzá, bolos e outros produtos. “Foi uma fonte de renda para essas famílias. A promoção de atividades culturais dentro dos residenciais é uma maneira de dar mais qualidade de vida a essas pessoas, ao mesmo tempo em que esta preservando a tradição dos festejos juninos, uma vez que o São João é a atividade cultural mais popular do nordeste”, afirmou.

Essas atividades realizadas com frequência nos residenciais construídos pela Prefeitura fazem parte do Programa Pós Ocupacional da Semhab, onde a equipe faz um trabalho de acompanhamento das famílias que são contempladas com uma moradia. São atividades físicas, recreativas e esportivas com grupos de crianças, jovens e mulheres. “Nessa época do ano, nós organizamos o arraial, que foi um sucesso no Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, e a alegria contagiante se repetiu no Vista Alegre”, comentou Socorro Gadelha.