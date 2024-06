Newell’s Old Boys x Instituto ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (13/06)

A partida entre Newell’s Old Boys x Institutoé válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2023, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (13/06) às 21h30 hs. O mandante do jogo é NOB. ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’.

Newell's Old Boys 2 X 0 Instituto

Prévia: Newell’s Old Boys vs. Instituto – Previsão, Notícias da Equipe e Escalações

Newell’s Old Boys buscará manter seu recorde perfeito em casa na segunda fase da temporada da Primera Division Argentina, quando enfrentar o Instituto nesta quinta-feira no Estadio Marcelo Bielsa. Na última partida doméstica, Newell’s perdeu por 2-0 para o Banfield, enquanto o clube de Córdoba venceu o Gimnasia por 2-1.

Análise do Jogo

Nas primeiras rodadas desta competição, vimos dois times diferentes dos Old Boys se apresentarem, dependendo se jogam em casa ou fora. Em seus domínios, a equipe tem sido sólida defensivamente, vencendo ambas as partidas nesta fase sem sofrer gols. No entanto, fora de casa, o desempenho tem sido fraco no setor ofensivo, resultando em duas derrotas sem marcar gols.

A equipe de Mauricio Larriera ocupa atualmente a 13ª posição na tabela geral, apenas um ponto atrás de uma vaga na Copa Sul-Americana na próxima temporada. La Lepra não sofre derrotas consecutivas no campeonato doméstico desde abril e, com uma vitória na quinta-feira, pode conquistar três vitórias seguidas em casa nesta competição pela primeira vez desde fevereiro-março de 2023.

Por outro lado, o Instituto conseguiu uma vitória tardia na última partida contra o Gimnasia, encerrando uma sequência de dois jogos sem vitória. Com 24 pontos na classificação geral, o Instituto está em 16º lugar. A equipe tem conseguido pontos em oito de suas nove partidas domésticas neste ano quando marca múltiplos gols, mas tem perdido pontos preciosos quando abre o placar, o que é a diferença entre estar na 16ª posição e uma possível vaga na Copa Sul-Americana.

Notícias da Equipe

Newell’s Old Boys provavelmente não contará com Gustavo Velazquez, que está em serviço internacional com o Paraguai. Tomás Jacob e Armando Méndez foram inseridos no time titular contra o Banfield, substituindo Velazquez e Augusto Schott, respectivamente.

No lado do Instituto, Roberto Bochi, Matías Romero e Fernando Alarcón são dúvidas para a partida devido a lesões no joelho, enquanto Ignacio Russo está de volta após cumprir suspensão. Na última partida, Santiago Rodríguez e Gregorio Rodríguez marcaram os gols que ajudaram a equipe a virar o jogo contra o Gimnasia.

Previsão

Newell’s Old Boys parece jogar com mais controle e confiança em seu campo, e acreditamos que isso os levará a uma vitória confortável nesta semana. Nossa previsão é uma vitória por 2-0 para Newell’s Old Boys sobre o Instituto, mantendo seu forte desempenho em casa e solidificando sua posição na tabela.

Escalações Prováveis

**Newell’s Old Boys:**

Hoyos; Schott, Jacob, Glavinovich, Martino; R. Fernandez; Cacciabue, Banega, Aguirre; Gonzalez, Ramirez

**Instituto:**

Roffo; Cerato, Requena

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2023/2024

