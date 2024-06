Serviços de Saúde utilizam festejos juninos como forma de terapia para usuários

Para um cuidado cada vez melhor e mais amplo com a saúde da população pessoense, os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desenvolvem diversas ações para uma promoção de uma assistência integral. Neste período do ano, os festejos juninos são utilizados como forma de terapia para quem é atendido na Rede Municipal.

As atividades além de fortalecer o vínculo entre profissionais e pacientes, também buscam complementar a assistência prestada, trabalhando a saúde emocional. Nesse sentido já foram realizadas atividades alusivas as festividades de São João no Centro de Doenças Raras, no Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS) Equilíbrio do Ser e, em breve, será realizado no CPICS Canto da Harmonia.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) também utilizam os festejos como uma forma de integração com a comunidade. “Com atividades educativas, de interação e socialização, o CAPS estimula a convivência e hábitos saudáveis através das artes e eventos especiais, o que é muito importante para o processo de recuperação dos nossos pacientes. As festas juninas trazem uma excelente oportunidade de trabalho terapêutico para nossos serviços, além de ter uma importância histórica, pela tradição, cultura e regionalismo”, explica a diretora geral do CAPS AD III, Ana Carolina Arruda.

Nesta quinta-feira (13), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Caminhar realiza, a partir das 14h, comemoração que acontecerá na sede do serviço, para pacientes e funcionários. No CAPS Infantojuvenil Cirandar, um café da manhã junino será realizado no dia 20 de junho e, no CAPS AD III David Capistrano, a comemoração acontecerá no dia 26 de junho, entre usuários, familiares e equipe multidisciplinar. Já no Centro Gutemberg Botelho, a celebração será inserida dentro das atividades dos grupos terapêuticos do serviço ao longo do mês.

Nas Unidades de Saúde da Família (USF) e outros serviços, como os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) o São João também é celebrado, sendo inserido na rotina de atendimentos com foco em proporcionar uma integração entre usuários e equipe multiprofissional.